Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Deprem Bölgelerine Kütüphane Kuracak - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Deprem Bölgelerine Kütüphane Kuracak

Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Deprem Bölgelerine Kütüphane Kuracak

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencileri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde yeni kütüphaneler kuracak. Kuracakları kütüphanelere hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini verecek olan kulüp katılımcıları, aynı zamanda konteynerlerde eğitim gören çocuklara destek sağlayacak. Anadolu Üniversitesi Rektörü, öğrencilerin toplumda aktif rol almalarının büyük bir onur olduğunu belirtti.

04.05.2024 10:53
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Eskişehir'den Hatay ve Kahramanmaraş'a giden Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü katılımcıları, deprem bölgesinde oluşturacakları yeni kütüphanelere hayatını kaybeden öğrencilerin ve öğretmenlerin adlarını verecek.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak yüzeye çok yakın mesafede meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 deprem sonucunda on binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçen depremin yaraları hala sarılmaya devam edilirken, Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nde yer alan öğrenciler Kahramanmaraş ve Hatay'da anasınıfı projeleri gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Deprem bölgelerinde sıfırdan anasınıfları ve kütüphaneler kuracak olan Anadolu Üniversitesi öğrencileri, bölgeye gitmek üzere Eskişehir'den yola çıktı. Kuracakları kütüphanelere hayatını kaybeden öğretmenlerin ve öğrencilerin isimlerini verecek olan kulüp katılımcıları, konteynerler de eğitim ve öğretim hayatına devam eden çocuklar için de özel çalışmalar gerçeklekleştirerek oradaki vatandaşlara ellerinden gelen desteği sağlamaya çalışacak. Daha önceden de benzer projeler yürüten kulüp öğrencileri bugün Eskişehir'e geri dönecek.

"Öğrencilerimizin vicdani gelişimi ve toplumda bu tür aktif rol almaları büyük bir onur"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitelerinin bütün kulüpleriyle gurur duyduklarını kaydederek, "Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'müz Hatay ve Elbistan'da güzel bir proje gerçekleştirecekler. Biz şubat ayından temmuz ayına kadar Hatay Belen'de hem aşevi hem de oyun evi projelerini yürütmüştük. Burada da bu kulübümüz başta olmak üzere birçok kulüplerimiz, akademi ve değerli personelimiz görev almıştı. Şu anda da kulübümüz hem kitap kampanyası vasıtasıyla hem de oyun evi ve anasınıfı kurmak amacıyla bir proje düzenliyorlar. Bunun sonucunda, toplanan birikimlerle gidip orada oyun evi ve kütüphaneyi kuracaklar. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Onların vicdani gelişimi ve toplumda bu tür aktif rol almaları bizim için çok büyük bir avantaj, çok büyük bir onur meselesi. O yüzden bütün organizasyondaki ekiplerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Kütüphanelere hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini veriyoruz"

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü Başkanı ve Sosyal Eğitim öğrencisi olan İrem Sultan Işıldak ise, kulüplerinden ve gittikleri bölgelerde gerçekleştirecekleri projelerden bahsederek, "Biz Anadolu Üniversitesi'nin Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'yüz. 1999 yılından beri 25 yıllık bir kulüp olarak gönüllü şekilde sahada çalışıyoruz. Bu çalışma ile, Kahramanmaraş ve Hatay'da anasınıfı projelerimizi gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş'ta okula sıfırdan kütüphane kuracağız. Buralara hayatını orada kaybeden öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin isimlerini veriyoruz. Ertesi gün Hatay'dayız. Oradaki Yusuf Tatlı İlkokulu ve Ortaokulu maalesef yıkılmış. Konteynerde 500 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte. Bir konteyner anasınıfı, bir konteyner de kütüphane kuracağız. Çevre okulları da unutmadık tabii ki. Onlara da hazırladığımız materyal destek kutularını ulaştıracağız. Cumartesi sabah tekrardan Eskişehir'de olacağız. Bu bizim ilk Hatay'a gidişimiz değil. Deprem zamanı üniversitemiz sayesinde oraya gidip oyun parkı ve oyun evi kurmuştuk. Şimdi ikinci defa daha kapsamlı bir şekilde yolculuğumuz başladı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Deprem Bölgelerine Kütüphane Kuracak - Son Dakika

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