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Anadolu Üniversitesi Rektörü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucunda 9 asker şehit oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, sosyal medya hesaplarından şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar ve tüm millete sabır diledi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı
13.01.2024 - 13:11,
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 asker şehit oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, sosyal medya hesaplarından "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet yaralanan askerlerimize acil şifalar, tüm milletimize sabırla diliyorum. Aziz milletimizi başı sağ olsun" dilediği bir paylaşımda bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Anadolu Üniversitesi, Terör, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Rektörü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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