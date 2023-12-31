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Anadolufeneri'nde Halı Saha ve Park Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Anadolufeneri'nde Halı Saha ve Park Hizmete Açıldı

Anadolufeneri'nde yaşayan Berat ve Taha'nın Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan istediği halı saha hizmete açıldı. Saha çevresine çocuklar için oyun parkı kuruldu ve spor aletleri yerleştirildi. Beykoz Belediyesi, mahallelerde futbolun kalbinin attığı halı sahaların düzenli bakımlarını yapıyor ve sporcular için ortak kullanım alanlarını yeniliyor.

Anadolufeneri\'nde Halı Saha ve Park Hizmete Açıldı
31.12.2023 - 17:05,
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Anadolufeneri'nde yaşayan Berat ve Taha'nın Beykoz Belediye Başkan Murat Aydın'dan mahalleyi ziyaretinde istediği halı saha hizmete açıldı. Saha çevresinde çocukların neşeyle oynaması için bir de park yapıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, 15 Kasım'da yaptığı Anadolufeneri ziyaretinde yolda karşılaştığı Berat ve Taha'nın halı saha isteğini geri çevirmedi. Çocuklarla sohbetinde mahallede halı sahaya ihtiyaç olduğunu öğrenen Belediye Başkanı Aydın hemen yapım talimatını verdi.

Başkan Murat Aydın'ın söz verdiği Anadolufeneri Halı Sahası, bir haftada tamamlanarak yılbaşından önce, güvenle futbol oynamak için mahalledeki tüm çocuklar adına talepte bulunan Berat ve Taha'yla birlikte hizmete açıldı.

Sosyal medyada 10 milyon izlendi

Başkan Murat Aydın'ın sosyal medya hesabında 10 milyona yakın izlenen videolarda vatandaşlar da merakla projenin bitip bitmeyeceğini sorguladı.

Mahalleye saha yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Berat ve Taha açılışın ardından arkadaşlarıyla birlikte yeşil çimlerde top koşturdu.

30x18 m ebatlarında yapılan saha çevresine çocuklar için oyun parkı kuruldu, büyükler için dinlenme alanları hazırlandı ve spor aletleri yerleştirildi. Beykoz Belediyesi her yaş kesiminden ilçe sakinin spor yapabilmesi için mahallelerde futbolun kalbinin attığı halı sahaların düzenli bakımlarını yapıyor, sporcular ve gençler için ortak kullanım alanlarını yeniliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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