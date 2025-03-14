Anahtar Parti, Seçim Hazırlıklarını Hızlandırdı

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Anahtar Parti Nazilli İlçe Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu, Kadın Kolları Başkanı Arife Çoban ve yönetim kurulu, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Kırlıoğlu, "Bizler, partimizin 923 ilçede yapılması gereken atamalarını 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamladık.Kongre sonrası 6 aylık süreçte de her türlü seçime hazır olacağız. Erken seçim, genel seçim, yerel seçim veya cumhurbaşkanlığı seçimi ne olursa olsun, biz hazırız" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Anahtar Parti İlçe Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu, Kadın Kolları Başkanı Arife Çoban ve yönetim kurulu üyeleri, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette, ülke ve yerel siyaset gündemi ele alınırken, partinin hazırlıkları ve hedefleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Anahtar Parti İlçe Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu, partinin organizasyonel hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kırlıoğlu, "Bizler, partimizin 923 ilçede yapılması gereken atamalarını 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Diğer siyasi partiler bu süreci 11 ayda tamamlarken, biz 81 ilin atamasını 3 ayda gerçekleştirdik. Şu anda genel kongremizi yapmış bulunuyoruz. Kongre sonrası 6 aylık süreçte de her türlü seçime hazır olacağız. Erken seçim, genel seçim, yerel seçim veya cumhurbaşkanlığı seçimi ne olursa olsun, biz hazırız" dedi.

Kırlıoğlu, partinin sahada aktif olacağını belirterek, "Zamanı geldiğinde çiftçilerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sorunlarını dinleyeceğiz, neler yaşadıklarını anlayacağız ve bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair çalışmalar yapacağız. Özellikle tarım ve sağlık sektöründeki eksiklikleri gidermek için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sağlık sektöründe ciddi sorunlar var"

Sağlık sektörünün sorunlarına da değinen Kırlıoğlu, "Geçmiş dönemde sağlık sektörü çok iyi durumdaydı ancak şu anda ülke genelinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Doktorundan mühendisine, avukatından hakimine kadar herkesin devlet tarafından doğru şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Biz, partimiz olarak söylenip de yapılmayanları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Eksiklikleri tespit edip, bunları gidermek için çaba harcıyoruz" şeklinde konuştu.

İmralı sürecine ilişkin de kısa bir değerlendirme yapan Kırlıoğlu, "Gazeteciler olarak sizler bu konuyu daha iyi görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, muhatap olmaması gereken kişilerle muhatap olmak zorunda kalması üzücü bir durum. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, Kürtler, Lazlar, Çerkesler ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Biz ayrıştırmaya değil, birleştirmeye geldik" dedi.

"Koltuk sorunu değil, milli birlik önemli"

Anahtar Parti Kadın Kolları Başkanı Arife Çoban ise partinin halkın sorunlarına odaklandığını vurgulayarak, "Bizler milletçe sorunları dile getirme peşindeyiz. Koltuk için değil, milletin sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığına da, belediye başkanlığına da adayız ve bu konuda iddialıyız. Ancak şu anda ülkenin en büyük sorunu, koltuk sorunu değil, milli birliğimizin ve beraberliğimizin tehdit altında olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Çoban, Türkiye'deki siyasi ortamı eleştirerek, "Maalesef ülkemizde siyaset, kirli düşüncelerle yürütülüyor. Oysa siyaset, temiz bir ortamda, milletle birlikte, adalet ve ahlak çerçevesinde yürütülmelidir. Muhalefet de iktidar da koltuk derdinde. Seçimden önce verilen sözler, seçimden sonra unutuluyor. Biz, bu kirli siyaset anlayışını değiştirmek için çalışıyoruz" dedi.