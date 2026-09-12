Anahtar Parti: Terörsüz Türkiye'ye evet, Öcalan'a lider denmesine hayır - Son Dakika
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Anahtar Parti: Terörsüz Türkiye'ye evet, Öcalan'a lider denmesine hayır

Anahtar Parti: Terörsüz Türkiye\'ye evet, Öcalan\'a lider denmesine hayır
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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, Van'da basın mensuplarıyla buluştu. Terörsüz Türkiye sürecine karşı olmadıklarını belirten Güngör, sürecin yürütülme biçimine ve Abdullah Öcalan'ın Kürtlerin lideri olarak gösterilmesine karşı olduklarını söyledi.

(VAN) - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, Van'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Van'ın ekonomik ve sosyal sorunlarına değinen Güngör, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin partisinin tutumunu anlattı. Güngör, "Biz Terörsüz Türkiye'ye karşı değiliz" derken, sürecin yürütülme biçimine ve Abdullah Öcalan'ın Kürtlerin temsilcisi olarak gösterilmesine karşı olduklarını söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, Anahtar Parti Van İl Başkanlığı'nca düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Van İl Başkanı Osman Tanrıtanır, parti yöneticileri, Hakkari ve Şırnak il başkanları ile gazeteciler katıldı.

Van'ın ekonomik, sosyal ve eğitim alanındaki sorunlarına değinen Güngör, kentin son yıllarda birçok alanda geriye gittiğini savundu. Nüfusun son 5 yılda yaklaşık 37 bin azaldığını ve ihracatın 17 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Güngör, "Üzülerek ifade etmem lazım ki son 5-6 yıldır Van ilimiz hemen hemen her alanda, eğitim alanı da dahil, maalesef kendisini yenileyemiyor. Maalesef güçlenemiyor" dedi.

"TERÖRİSTSİZ TÜRKİYE'YE EVET AMA..."

Güngör, Van'da vatandaşların Anahtar Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecine neden karşı çıktığını sorduğunu belirterek, partisinin sürece değil, yürütülme biçimine itiraz ettiğini söyledi. Güngör, şöyle konuştu:

"Biz Terörsüz Türkiye'ye karşı değiliz. Biz, Terörsüz Türkiye sürecinde muhataplık seviyesine, bu sürecin sonunda kimleri inciteceğinin yeteri kadar düşünülmemesine karşıyız. Terörsüz Türkiye sürecinde biz bütün Kürtlerin PKK ile eş tutulmasına veya PKK'nın taleplerinin bütün Kürtlerin talebi gibi sunulmasına karşıyız. Biz bu süreçte, yani teröristsiz Türkiye'ye evet ama Kürtlerin tamamının lideri olarak Öcalan'ın, terörist başı Öcalan'ın gösterilmesine hayır diyoruz"

Hükümetin süreçle ilgili açıklamalarında çelişkiler bulunduğunu savunan Güngör, "Biz hangi beyanınıza güvenelim? Şüphelerimiz var. Kaygılarımız var. Sorularımız var" dedi.

Kürtçe konusunda da değerlendirmelerde bulunan Güngör, "Kürtçeden niye rahatsız olayım ya?" diyerek, Kürtçenin Türkiye'nin kadim dillerinden biri olduğunu söyledi. Hastane ve okul gibi alanlarda Kürtçe tercüman hizmetine destek verdiğini belirten Güngör, Kürtçenin eğitim dili olmasına  ise karşı olduklarını ifade etti.

"TÜRKLERİN KÜRTLERLE, KÜRTLERİN TÜRKLERLE PROBLEMİ YOK"

Türkler ile Kürtler arasında toplumsal bir sorun bulunmadığını kaydeden Güngör, "Kürtlerle biz her yolda yoldaşız. Candır, kardeştir" dedi. Güngör, geçmişte yaşanan hak mahrumiyetlerinin de sorgulanması gerektiğini belirterek, "Bu ülkede bizim o dağa çıkan gençlerimiz, eğer siyasal, kültürel, toplumsal birtakım hak mahrumiyetinden, çektiği zorluklardan dolayı çıkmışsa bu devletimizin ayıbıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Anahtar Parti: Terörsüz Türkiye'ye evet, Öcalan'a lider denmesine hayır - Son Dakika

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