Anahtar Partili Güngör Iğdır'da konuştu, Öcalan'a önderlik payesi verilmesine karşı çıktı - Son Dakika
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Anahtar Partili Güngör Iğdır'da konuştu, Öcalan'a önderlik payesi verilmesine karşı çıktı

Anahtar Partili Güngör Iğdır\'da konuştu, Öcalan\'a önderlik payesi verilmesine karşı çıktı
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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, Iğdır'da basın mensuplarıyla buluştuğu programda Abdullah Öcalan'a kurucu önderlik payesi verilemeyeceğini söyledi. Güngör, "Onun sıfatı teröristtir, canidir, katildir, çocuk katilidir" diyerek sürece ilişkin itirazlarını dile getirdi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, " Abdullah Öcalan'a kurucu önderlik payesi verilemeyeceğini" ifade ederek, "Onun sıfatı teröristtir, canidir, katildir, çocuk katilidir" dedi.

Güngör, Iğdır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güngör, Anahtar Parti Iğdır İl Başkanı Adem Turaç ve Van İl Başkanı Osman Tanrıtanır'ın da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Abdullah Öcalan'a kurucu önderlik payesi verilemeyeceğini" ifade eden Güngör, "Onun sıfatı teröristtir, canidir, katildir, çocuk katilidir" dedi.

Partisinin, sürece ilişkin itirazlarını dile getirdiğini anlatan Güngör, "Ben PKK ile niye Kürt'ün sorunlarını konuşuyorum? Otururuz, onlarla konuşuruz. Türkiye'de son yedi yılda yapılan hiçbir ankette terör sorunu ilk beşte yok. Kalmadı, hakikaten kalmadı. Onu da bu hükümet başardı" diye konuştu.

"Ortalığın yandığını, emeklinin, öğrencinin ağladığını, işsizliğin had safhada bulunduğunu, intiharların Türkiye tarihinin en yüksek oranına ulaştığını, suçların arttığını" kaydeden Güngör, bunların konuşulması gerektiğini ifade etti.

Iğdır'ın üç ülkeye sınırı bulunduğunu hatırlatan Güngör, kentin Türkiye açısından "kavşak ve merkez" konumuna gelebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Zengezur Koridoru'nun Iğdır'dan başladığına işaret eden Güngör, "Bildiğim kadarıyla Zengezur Koridoru'na ilişkin öbür tarafta ciddi çalışmalar var. Çalışmalar buraya da uzanacak. Fakat Zengezur Koridoru'nun birinci ve en önemli durağı olacak Iğdır'ımızda lojistik altyapısından vergilendirme sistemine, konaklamaya, araçların daha kolay ve entegre dijital ortamlarla geçebileceği birtakım hazırlıkların henüz yapılamadığını görüyorum" diye konuştu.

Iğdır'da özellikle doktor yetersizliği ve hava kirliliğine ilişkin şikayetler bulunduğunu anımsatan Güngör, Iğdır'daki hava kirliliğinin coğrafi yapıdan kaynaklanan yönleri bulunduğunu ancak bunun kader olarak kabul edilmemesi gerektiğini, hava kirliliğinin azaltılması için yeşil teknolojilerin ve doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılabileceğini vurguladı.

Iğdır'ın ekonomik potansiyeline rağmen hak ettiği büyüme ve istihdam seviyesine ulaşamadığını savunan Güngör, kentte işsizliğin yüksek olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Anahtar Partili Güngör Iğdır'da konuştu, Öcalan'a önderlik payesi verilmesine karşı çıktı - Son Dakika

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