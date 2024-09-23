Anahtarcılık: Tarihin Eski Mesleği Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Anahtarcılık: Tarihin Eski Mesleği Yeniden Canlanıyor

Anahtarcılık: Tarihin Eski Mesleği Yeniden Canlanıyor

İki bin yıllık geçmişi olan anahtarcılık ve çilingirlik, teknolojinin etkisiyle gelişerek devam ediyor.

23.09.2024 08:30
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Temeli yaklaşık 2 bin yıl öncesinde ki Mısırlılara dayanan ve tarihin en eski mesleklerinden biri olan anahtarcılık ve çilingirlik, tarihin tozlu sayfalarına karışan mesleklerin aksine yeniçağa ayak uydurarak devam ediyor.

İlk olarak kapı köçeğinin kilidini açmak için kullanılan ve işin bilirkişisi olan anahtarcılık ve çilingirlik mesleği eskiden beri süregelen en önemli mesleklerden biri. Gelişen teknolojinin etkisiyle kaybolmayan anahtarcılık ve çilingirlik mesleği uzun yıllardır devamlılığını korumasıyla birlikte mesleği icra edenler tarafından nesli bitmeyen meslek olarak adlandırılıyor.

Anahtarcı kelime anlamıyla işlenmeyen kapı, kasa, oto, masa, dolap gibi eşyaların kilitlerini açma, kilide ve anahtar numunesine göre anahtar, kilit montajı, kilit bakım ve onarım işlerini yapan kişi olarak tanımlanıyor. Beraberinde çok yönlü işlerin yapımında görülen anahtarcılık ve çilingirlik mesleği; örnek anahtara "Chip" kontrolü, anahtar kopyasını çıkarma, anahtar yapım esnasında oluşan çapakları alma, anahtar kodlama, maymuncuk hazırlama, kilit açma tutanağı, kilit açma, kilide anahtar yapma, kilit tamir ve bakımları, kilit şifrelerini değiştirme, kilide barel takma, emniyet sistemi takma ve gerekli durumlarda ise bilirkişilik yapma gibi birçok detayı olan bir iş kolu olarak sürdürülmeye devam ediyor.

Bu mesleğe 1983'lü yıllarda başlayan esnaf Turan Yıldırım mesleği oğlu Furkan Yıldırım'a öğrettiğini belirterek, "Nesilden nesile bu işi aktarıyoruz, işi devam ettirecek elemen yetiştiriyoruz. Oğlum öğrendikten sonra ben artık işi bıraktım. Bu dükkanda oğlumun, ben arada uğruyorum." ifadelerini kullandı.

Çelik kapı dahil tüm kapı anahtarlarını yenilediklerini söyleyen Yıldırım tüm bu kapılar için çilingirlik hizmeti de verdiklerinin altını çizdi.

Söz konusu meslek günümüzde Meslek Yüksekokullarında "Makine Teknolojisi" alanında anahtarcılık ve çilingircilik dalında eğitimleri verilen bir meslek kolu haline gelmiş durumda. Mesleğe başlamak için öncelikle çıraklık eğitim sürecinden geçmek gerekiyor. En az ortaokul mezunu olanlar çıraklık eğitimi alabiliyor. Bir işyeri kurmak veya çırak olarak bu meslekte çalışmak için ise çıraklık sözleşmesinin imzalanması gerekiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Furkan Yıldırım, Turan Yıldırım, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anahtarcılık: Tarihin Eski Mesleği Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

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