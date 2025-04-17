Anamur\'da Hac Hazırlık Kursları Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen organizasyon kapsamında işlemlerini tamamlayan hacı adayları, il ve ilçe müftülüklerince düzenlenen uygulamalı hac eğitimleriyle de bilgilendiriliyor.

Bu kapsamda Mersin'in Anamur İlçe Müftülüğünce 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ve acenteler ile hacca gidecek olan hacı adaylarına yönelik iki gün süreli 'Hac Hazırlık Kursları' düzenlendi

Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu salonunda düzenlenen kurslara İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, bayan irşad görevlisi olarak görevlendirilen din hizmetleri uzmanı Fatma Fidan ve müftülük personeli ile hacı adayları katıldı.

Hac Hazırlık Kursunun ilk gününde İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, 'Hac yolculuğunda önemli hususlar, hac ve umrede bir arada yaşama bilinci, ana hatlarıyla hac ve umre menasiki, uygulamalı hac ibadeti, haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı' konularında, din hizmetleri uzmanı Fatma Fidan ise 'Kadınlara özgü konular, Mekke ve Medine ziyaret yerleri' konularında bilgiler verdi. Ayrıca Hz Ömer Camiine kurulan Kabe maketi üzerinde uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Seminer programları, hacı adaylarının aşı olmaları ile birlikte tamamlandı.

Uygulamalı eğitime katılan Anamurlu hacı adayları, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü Çukurova Havaalanından Medine'ye hareket edecek, vazifelerini eda ettikten sonra 16 Haziran 2025 tarihinde yurda dönecek.

Seminerin ardından İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek vatandaşlara valiz, omuz çantası, Kur'an-ı Kerim ve meali, ilmihal ile hacda yapılacak dualarla ilgili kitap ve hac rehberi hediye edildi. - MERSİN