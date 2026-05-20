Anaokulu Bahçesindeki Ağaç Kesimi Tepkilere Neden Oldu
20.05.2026 14:19
Süleyman Demirel Anaokulu bahçesindeki 60 ağaç kesildi, veliler ve Eğitim-İş tepki gösterdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi içerisindeki Süleyman Demirel Anaokulu bahçesindeki ağaçların kesilmesi tartışmaya neden oldu. Okul yönetiminin kuruyan, öğrenciler açısından tehlike oluşturan, kanalizasyon ve elektrik hatlarına zarar verebileceği değerlendirilen bazı ağaçların kesimi için talepte bulunduğu ancak okul çevresi ve bahçesindeki yaklaşık 60 ağacın tamamının kesildiği bildirildi.

Ancak daha sonra okul çevresi ve bahçesindeki yaklaşık 60 ağacın tamamı kesildi. Okul bahçesinde ağaç kalmaması veliler başta olmak üzere yurttaşların tepkisine neden oldu.

Eğitim-İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, konuya ilişkin açıklamasında, sürecin geçen yıl temmuz ayında yeni okul müdürünün atanmasıyla başladığını söyledi.

Tok, "Atandığı andan itibaren okulun etrafında bulunan tüm çam ağaçlarının sert bir şekilde budandığını gördük. Çitlere engel olduğu bahane edildi. Bu budamadan sonra öğrendik ki okulda 60'a yakın ağaç kesilmiş" dedi.

Kesim sürecine ilişkin yazışmaların tam olduğunun ifade edildiğini belirten Tok, kendilerine yalnızca 4-5 ağaç için işlem yapıldığı bilgisinin verildiğini söyledi.

Tok, "Bunların 'elektrik tellerine dayandığı ve zarar verebileceği' söylendi. Fakat kesilen ağaçlara baktığımızda okulun etrafındaki tüm ağaçların kesildiğini görüyoruz. Hatta okul bahçesinde yer alan bütün ağaçların kesildiğini gördük. Biz buna itiraz ediyoruz" diye konuştu.

Okul bahçelerinin yalnızca beton ve tel örgüden oluşan alanlar olmadığını ifade eden Tok, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza çevre bilincini, yeşili korumayı ve doğayla uyum içerisinde yaşamayı aşılaması gereken bir eğitim kurumunun bahçesinde gerçekleştirilen bu kesim hangi gerekçeyle olursa olsun kesinlikle kabul edilemez. Okul bahçeleri çocukların nefes aldığı yaşam alanlarıdır. Eğitimi yalnızca bina ve beton olarak gören zihniyet çocukların doğayla bağını koparmaktadır. Ağacı kesilen bir okulun gölgesi, nefesi, yaşamı eksilir. Yaşamı savunmak, çocukların geleceğini savunmaktır."

Kesilen ağaçlarla ilgili teknik raporların kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen Tok, "Her ağacın raporu ayrı ayrı çıkmalıydı. Ama ortada her ağaçla ilgili bir rapor kesinlikle göremiyoruz" dedi.

Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı inceleme başlatmaya davet ettiklerini belirten Tok, kamusal bir suç işlendiğini vurgulayarak konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
