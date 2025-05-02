Anaokulu Öğrencilerine Ambulans Tanıtımı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 112 Acil sağlık personeli, anaokulu öğrencilerine hizmetleri hakkında bilgiler vererek ambulans tanıtımı yaptı.

Serdivan ilçesinde anaokulu öğrencileri, 112 Başhekimliği Araç Amirliği'ni ziyaret ederek ambulansları yakından tanıdı, tıbbi cihazlar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, 4 yataklı ambulans, 4x4 ambulans ve normal ambulansı yakından inceleyerek merak giderdi. Ziyaret sırasında, Serdivan 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Batuhan Keskin, acil durumun ne olduğu, acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansın çalışma sistemi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi hususlarında bilgiler verdi. - SAKARYA