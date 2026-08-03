Anaokulu Öğrencilerine Jandarma Tanıtımı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere jandarmanın görevleri anlatılırken, jandarma köpeği gösteri yaptı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, asayiş ve trafik timleri ile jandarma köpeğinin yer aldığı etkinliğe, 25 anaokulu öğrencisi katıldı.

Program kapsamında öğrencilere jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Etkinliğin sonunda miniklere jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.