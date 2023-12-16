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ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri Şubesi Hayır Panayırı Düzenledi - Son Dakika
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ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri Şubesi Hayır Panayırı Düzenledi

ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri Şubesi, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere hayır panayırı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda stantlar kurularak vatandaşlara bilgi verildi ve çeşitli ürünlerin satışı yapıldı.

ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri Şubesi Hayır Panayırı Düzenledi
16.12.2023 - 15:04,  Güncelleme: 15:05
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ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri Şubesi tarafından, geliri arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere hayır panayırı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stanttlarda vatandaşlara arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgiler veren dernek üyeleri, aynı zamanda geliri faaliyetlerde kullanılmak üzere çeşitli ürünlerin satışını sergiledi. Etkinlik hakkında bilgiler veren ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri Şube Başkanı Şevket Doğan; "Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bugün burada, geliri arama, kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere hayır panayırı yapıyoruz. Hem burada vatandaşlarımızı arama, kurtarma alanında bilinçlendirmek, hem de gönüllü sayısını artırmak amacıyla böyle bir faaliyet düzenledik. Bütün vatandaşlarımızı bizlere destek amaçlı Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Son Dakika

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