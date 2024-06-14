ANFAŞ'ta Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma - Son Dakika
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ANFAŞ'ta Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma

Antalya Fuarcılık ve İşletme Yatırım A.Ş.'de (ANFAŞ) Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma yaşandı. Yönetim Kurulu üyeleri, personele çikolata hediye ederken bayram ikramiyesi de verildi. ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, bayramlaşmanın önemine değinerek her bayram bu geleneği sürdüreceklerini belirtti.

14.06.2024 15:42
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Antalya Fuarcılık ve İşletme Yatırım A.Ş.'de (ANFAŞ) Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma yaşandı. Ali Bıdı başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri, personele bayramlaştı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda geçen bayramlaşmada, personele çikolata hediye edilirken, ayrıca bayram ikramiyesi verildi.

ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, başkan vekili Fatih Kabadayı ve başkan yardımcısı Ziya Özden Tezgel, geleneksel hale getirilen bayramlaşmanın önemine değinirken, "Bayramlar her toplumun ortak değerlerini ve yaşantısını simgeler. Birlik, beraberlik, barış ve kaynaşmadır. Farklılıkları, kırgınlıkları, uzaklıkları, zıtlıkları azaltır. İnsanları birbirine yakınlaştırır, muhabbeti artırır, gönül hoşluğu sağlar. Biz de her bayram bu geleneği sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ANFAŞ'ta Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma - Son Dakika
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