Çocuklar tiyatro ile hem eğlendiler hem öğrendiler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahne alan Anka Çocuk Tiyatrosu, minik izleyicilere unutulmaz bir gün yaşatırken, teknoloji bağımlılığına karşı da önemli mesajlar verdi.

Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Anka Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından sergilenen oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Eğitici ve eğlenceli içeriğiyle dikkat çeken oyunun ana teması, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı oldu. Sahne performansıyla dijital dünyanın zararlarını ve sosyal yaşamın güzelliklerini anlatan ekip, çocuklara ekran başında geçirilen sürenin kısıtlanması gerektiğini mizahi bir dille aktardı.

Sadece çocukların değil, ailelerin de ilgiyle takip ettiği gösteride renkli anlar yaşandı. Salonu tamamen dolduran vatandaşlar, bu tür kültürel etkinliklerin çocukların gelişimi için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Oyun sonunda çocuklar, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik sonrası görüşlerini dile getiren veliler, "Çocuklarımızın tablet ve telefonlardan uzaklaşıp bu tarz sosyal faaliyetlerde bulunması çok değerli. Oyunun verdiği mesajlar çok yerindeydi, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA