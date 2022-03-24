Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti - Son Dakika
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Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti

24.03.2022 00:57
Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, kendisine "itibar suikastı" yapıldığını savunarak görevinden istifa etti.

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, kendisine "itibar suikastı" yapıldığını savunarak görevinden istifa etti.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetim kurulu kararıyla başkanlık koltuğuna oturan Kemal Koranel, yaklaşık üç aydır devam ettirdiği görevinden istifa etti. Ankara Barosu'nun 98 yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirten Koranel, "Ankara Barosu'nun 98 yıllık şanlı tarihine, geleneklerine ve en önemlisi bir hukuk örgütü olması özelliğine ters düşecek şekilde alınan kararların, gelinen şu aşamada kamuoyuyla paylaşılması adına bugün bu tarihi açıklamayı yapmak durumundayım" dedi.

"Vesayeti gelenek haline getiren zihniyetin taleplerini yerine getirmemem üzerine aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır"

Koranel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Başkanlık görevini üstlendikten sonra vesayeti gelenek haline getiren zihniyetin taleplerini yerine getirmemem üzerine aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır. Ankara Barosu'nu köklü geleneklerine uygun şekilde ortak akılla, mesleğe ve meslektaşlara hizmet etme yolundaki azmim ve gayretime sistemli bir şekilde engel olma planları devreye sokulmuştur. Ankara Barosu'nun kurumsal kimliğini korumak adına bu karara muhalefet şerhinde bulunmadım. Huzurlarınızda söylemeliyim ki, gelinen süreçte bu karara muhalefet şerhinde bulunmadığım için hata yaptığımı anlamış bulunmaktayım."

Koranel, "Ankara Barosu'nun teamüllerine aykırı olarak ve avukatlık yasasını yok sayarak, meslektaşın iradesine müdahale niteliği arz edecek ve hatta iradelerine ipotek koyacak şekilde Ankara Barosu Staj Kurulu Başkanı Suphi Tugay Ertunç, Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi Başkanı Çağrı Ayhan Şenel, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan görevlerini tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmelerine rağmen antidemokratik bir uygulama ile baro başkanı olarak muhalefet şerhime rağmen 2 Mart 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile görevden alınmışlardır. Meslektaşlarımızın görevden alınmasının gerekçesi, 2022 Ekim ayında yapılması gereken baro genel kurul ve seçimlerine ilişkin faaliyet gösterdiklerinin belirtilmiş olmasıdır" dedi.

"Algı operasyonu artık şahsıma yönelik olmaktan çıkmış, meslektaşımı etkiler duruma gelmiştir"

Algı operasyonu içerisine çekilmeye çalışıldığını belirten Koranel, "Göreve başladığım günden bugüne kadar tarafıma yapılan ve içine çekilmeye çalışıldığım algı operasyonu artık şahsıma yönelik olmaktan çıkmış, sayısıon binleri aşan meslektaşımı etkiler duruma gelmiştir. Görev yapmış olduğum süre boyunca meslektaşlarımın her şekilde yanında olmaya çalıştım. Baro siyaseti uğruna Ankara Barosu'nun kurumsal kimliğine ve ekonomik zorluk yaşayan meslektaşlarıma zarar verecek şekilde hareket eden, çözümün değil sorunun parçası olan bu zihniyet bilmeli ve hatırlamalıdır ki, Ankara Barosu Başkanlığı tarih boyunca her türlü baskının, hukuksuzluğun tam da karşısında olmuştur" diye konuştu.

Koranel, demokrasi mücadelesinin süreceğini söyleyerek, tüm meslektaşlarını mücadeleye destek vermeye davet etti. - ANKARA

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Ankara Barosu, Muhalefet, İstifa, Baro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti - Son Dakika


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