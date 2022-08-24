Ankara Büyükşehir'in 'Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi'nin İkincisi Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), nitelikli ve eğitimli bakıcı yetiştirmek amacıyla açtığı 'Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi'nin ikincisini başlattı.

Başkentte kadın dostu uygulamalarla kadınların hayatlarını kolaylaştırmayı ve kadın istihdamına artırmayı amaçlayan ABB Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak proje başlattı. 'Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi' projesi, 2,5 ay ve toplam 380 saat sürecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylara ise sertifika verilecek.

Düzenlenen eğitimlerin devam edeceğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi'nin ikincisi başlattık. Geçen hafta ilan vermiştik. Kursumuz yoğun ilgi gördü ve binden fazla başvuru oldu. 2,5 ay, toplam 380 saat sürmesini planlıyoruz. Kursu başarı ile tamamlayan adaylar, bakıcı anne, yardımcı öğretmen gibi alanlarda iş bulabilecekler. Kurslarımızı devam ettirerek pek çok Ankaralı kadını bu alanda sertifika sahibi yapmayı hem de çocuklarına bakıcı anne arayan kadınlarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerle sigortalı çocuk bakıcılığını da artırmayı amaçlıyor. Çocuk gelişimi uzmanı Yüksel Özbek Coşkun, çocuk gelişiminde önemli rol oynayacak eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Kursumuzda öncelikle bireylerin 0-72 aylık çocuklarda tüm gelişim alanlarında bilgi sahibi olması ve bu gelişim alanlarının etkin bir şekilde etkinlik planlama ve uygulama gibi teorik ve uygulamalı olarak derslerimiz yürütülecektir" diye konuştu.

Çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme ve buna uygun gelişimsel etkinlikler planlayarak bu konudaki temel bilgi, becerileri öğrenecek olan adaylar ise eğitimi düzenleyen ABB'ye şu sözlerle teşekkür etti:

Kübranur Bozkurt: Her yaştan insan için çok güzel bir kurs. Komşum internette böyle bir kurs olduğunu gördü. Bana haber verdi. Ben de başvurdum. Eğitimlere de bugün başladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Nihal Öziş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği eğitimi sosyal medyada gezerken gördüm ve başvurmaya karar verdim. Bugün de derslere başladık. Çocuğumla iletişim kurarken nasıl adımlar atacağımı, en azından nasıl ilerleyeceğimi öğreneceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.