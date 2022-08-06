Ankara Büyükşehir 'Feromonlu Tuzak Projesi' ile Ağaçları Korumaya Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir 'Feromonlu Tuzak Projesi' ile Ağaçları Korumaya Alıyor

06.08.2022 13:21

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vektörle mücadele konusunda yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, BelPLAS AŞ ile iş birliği yaparak Başkent’te ağaçlara zarar veren haşereleri yok etmek amacıyla 'Feromonlu Tuzak' uygulaması başlattı. Tuzaklar ilk etapta pilot bölge olarak seçilen Çubuk-1 Barajı başta olmak üzere Mavi Göl ve Elmadağ Mesire Alanı ile Kurtboğazı Barajı’nda bulunan ladin, sedir, karaçam ve kızılçam ağaçlarına yerleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vektörle mücadele konusunda yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, BelPLAS AŞ ile iş birliği yaparak Başkent'te ağaçlara zarar veren haşereleri yok etmek amacıyla 'Feromonlu Tuzak' uygulaması başlattı. Tuzaklar ilk etapta pilot bölge olarak seçilen Çubuk-1 Barajı başta olmak üzere Mavi Göl ve Elmadağ Mesire Alanı ile Kurtboğazı Barajı'nda bulunan ladin, sedir, karaçam ve kızılçam ağaçlarına yerleştirildi.

ABB, daha yeşil bir Başkent için kentteki yeşil alan ve ormanlıkları korumak amacıyla vektörle mücadele uygulamalarını sürdürüyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BelPLAS AŞ ile iş birliği yaparak ağaçlara zarar veren haşerelerle biyolojik ve fiziksel mücadele olarak adlandırılan 'Feromonlu Tuzak Projesi'ni hayata geçirdi.

PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERE FEROMONLU TUZAK YERLEŞTİRİLDİ

Feromonlu tuzaklar ilk etapta Çubuk-1 Barajı pilot bölge olmak üzere Mavi Göl ve Elmadağ Mesire Alanı ile Kurtboğazı Barajı'nda bulunan ladin, sedir, karaçam ve kızılçam ağaçlarına yerleştirildi. Bu alanlara toplam 100 adet feromonlu tuzak yerleştirdiklerini açıklayan BelPLAS AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, şu bilgileri paylaştı:

"BelPLAS AŞ olarak vektörel mücadelemize devam ediyoruz. Çubuk -1 Barajı'nda bazı ağaçların kuruduğunu tespit ettik. İlaçlama mücadelemizde fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ilaçlama yapıyoruz. Bu kurduğumuz tuzaklarla yaklaşık bin 387 ergen kabuk biti yakaladık. Beklentimizin üzerinde başarı elde ettik. Ankara genelinde bulunan yeşil alanlara tuzakları yerleştirmeye devam edeceğiz."

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener de doğaya zarar vermeyen proje sayesinde ağaçların ömrünü uzatmayı hedeflediklerini belirterek, "Çubuk-1 Barajı, Mavi Göl Mesire Alanı, Elmadağ Mesire Alanı ve Kurtboğazı Barajı'nda karaçam, ladin, sedir ve kızılçam ağaçlarında kurumaya yüz tutan ağaçlar mevcuttu. Orman Genel Müdürlüğü ile başlattığımız çalışma sonucunda ağaçlarda kuruma ve kabuk biti tespit ettik. Bu haşereler ağaçlara zarar veriyor ve ömrünü azaltıyor. Bu çalışmayı öncelikle Çubuk-1 Barajı'nda başlattık ve ABB'nin sorumlu olduğu tüm rekreasyon alanlarında uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Elmadağ, Ankara, Pilot, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir 'Feromonlu Tuzak Projesi' ile Ağaçları Korumaya Alıyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:22 Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş takipçilerinden tam not aldı
13:16 Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti
13:06 Yılanın karnından çıkardığı timsah gündem olmuştu! Kadın bilim insanı konuştu
12:40 Dünya Kupası'nı kaçırması beklenen yıldız futbolcu için büyücüler devreye giriyor
12:38 Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi
12:35 Nihat Hatipoğlu ünlü şarkıcının kızının imam nikahını kıydı
12:16 Yıllar sonra köyüne döndü! Karşısına çıkan akrabasının tepkisi olay oldu
12:05 Oğlunun çocuğunu doğurdu! Sözleri duyanları şaşırttı
11:55 Fenerbahçeli Crespo'dan Türkiye forması giymeye yeşil ışık!
11:43 Trafik kazasında eşini kaybeden yaralı adamın feryatları yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 13:38:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir 'Feromonlu Tuzak Projesi' ile Ağaçları Korumaya Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement