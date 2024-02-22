Ankara Büyükşehir Belediyesi Balıkçılara Rehber Niteliğinde Kitap Hazırladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentte balıkçılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik rehber niteliği taşıyan bir kitap hazırladı. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yaptığı protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların derlenmesiyle ortaya çıkarılan "Ankara'nın Göllerindeki Doğal Hazine" adlı eserde, 135 göl ve gölet ile 20 barajda yetişen 35 balık türü ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının korunması, kirletilmemesi ve mevcut kaynaklardan en yüksek faydanın sağlanması amacıyla projelere imza atmaya devam ediyor. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında yürütülen çalışmaların derlenmesiyle, Başkentte balıkçılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik "Ankara'nın Göllerindeki Doğal Hazine" adlı kitap hazırlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'nın Göllerindeki Doğal Hazine" adlı kitabın ön sözünde balık türlerinin popülasyonlarını artırmak, balık varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere balıkçıları ve sivil halkı bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, "Ülkemizin su ürünlerindeki gücünü, Ankaralı vatandaşlarımıza hissettirme sorumluluğu olan belediyecilik anlayışıyla hareket etmekteyiz. Kişi başına balık tüketimi ortalaması 7,6 kilogram olan ülkemizde, yenilediğimiz balık hali ve lojistik desteklerimiz sayesinde Ankara'da kişi başına balık tüketimini 16 kilogram seviyelerine çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayım" dedi.

Proje aşamasında, Başkentteki 135 göl ve gölet ile 20 barajın mevcut durumları analiz edilerek tatlı sularda yetişen 35 balık türü tespit edildi. Çalışma verileri ışığında yapılan tespit ve analiz çalışmaları kitaplaştırılarak hem balıkçılara hem de bilim dünyasına hizmet etmesi amacıyla rehber niteliğindeki eser okurların bilgisine sunuldu.

Balık tüketiminin artırılması, doğru zamanda avlanma kültürünün yaygınlaştırılması ve vatandaşların taze balığa erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan kitap "https://s.ankara.bel.tr/files/2024/02/22/856f8c1a4b9ea4e6531331103fc36d08.pdf" adresi üzerinden okuyucularla buluşturuldu.