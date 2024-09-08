Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 9-14 yaş arası öğrencilerin başvuruda bulunabileceği yeni dönem için başvuruları almaya başlıyor. Başkentli çocuklar, görüşlerini ifade edebilecekleri ve çocuk haklarını öğrenebilecekleri Çocuk Meclisi'ne katılmak için online başvuru yapabilecekler.

08.09.2024 14:37  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem başvuruları başlıyor. 9-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerinin 9 Eylül-13 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekleri Çocuk Meclisi'nde 29. Dönem üyeleri 20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.

Başkentli çocukların, katılımcı bir anlayışla, görüşlerini, fikirlerini ve çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararı alarak çocuk haklarını öğrendikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin yeni dönem başvuru süreci başlıyor.

Yaşadığı alanları güzelleştirmek adına taleplerini ifade etmelerinde ve çözüm yolları bulmalarında aktif rol almalarını amaçlayan Çocuk Meclisi'nin 9 Eylül tarihiyle başlayan başvuru süreci 13 Ekim'de sona erecek ve Çocuk Meclisi'nin yeni dönem üyeleri 20 Ekim 2024 tarihinde yapılacak seçimle belirlenecek.

Başvurular online yapılabilecek

9 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında, ilk ve ortaokula devam eden 9 - 14 yaş arası çocuklar, https://cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr/ adresine online başvuru yapabilecek. Formda yer alan açıklamalara uygun olarak, abbcocukmeclisi06@gmail.com adresine bir dakikayı geçmeyecek şekilde aday tanıtım videolarını gönderebilecek. 20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimin ardından 29. Dönem Çocuk Meclisi görevine başlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Politika, ankara, Güncel, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
15:19 Dirk Kuyt’ın takımı Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etti Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti
15:18 Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı
15:14 Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı Yıkım kararı alındı Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
14:59 CHP tüzük kurultayında gerginlik Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:17 İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:15:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement