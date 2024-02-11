Ankara Büyükşehir Belediyesi Diyabet Hastalarına Motivasyon Kampı Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Diyabet Teşhis, Tedavi ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle tedavileri takip edilen diyabetli hastalara motivasyon kampı düzenledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 5 gün süren kampta diyabet hastalarına sosyal aktiveler ve eğitim desteği verdi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesislerinde diyabet hastalarına yönelik motivasyon kampı düzenlendi. Diyabet Teşhis, Tedavi ve Eğitim Vakfı'nda tedavileri takip edilen diyabet hastalarına yönelik 5 gün süren kampta sosyal aktiveler düzenlenirken eğitim desteği ile bilgilendirme de yapıldı.
"Bu tür çalışmalara her zaman sıcak bakıyoruz"
Kampın son gününde düzenlenen programda konuşan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "Diyabetli hastalar konusunda toplum farkındalığını yükseltmek, onlara bir nebze de olsa biz de destek olmak için bu tür çalışmalara her zaman sıcak bakıyoruz. Elimizdeki tüm imkanlarla sizlerin yanında olmayı arzu ediyoruz. Diyabet hastalığında Avrupa'da birinci sıraya yükselmişiz. Bu üzücü bir durum düzensiz, hareketsiz bir yaşam, iyi beslenememe, teknolojinin getirdiği özellikle pandemiyle birlikte durgun bir hayat tarzı diyabet hasta sayısını artırıyor. Buna karşı ailelerin hastalara destek olması çok önemli. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak o aile mensuplarından birisi olmak istiyoruz" dedi.
Diyabet Teşhis, Tedavi ve Eğitim Vakfı Başkanı Tülin Koçoğlu ise "Kampımızın son günü. Bu kamplarla, günlük hayatımızda diyabetle nasıl başa çıkabiliriz onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu kampımızda yeni yeni çocuklarımızla tanıştık. Burdur'dan gelen çocuklarımız oldu. Yeni ailelerle tanıştık. Bu kampı her yönüyle çok güzel yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkür ederiz. Hayal etmediğimiz imkanı bizim önümüze serdiler" diye konuştu.
Kampın kapanışı Soğuksu Milli Parkı'nda
Kampın kapanışını Soğuksu Milli Parkı'nda doğa ile iç içe gerçekleştirdiklerini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığında görev yapan Biyolog Ezgi Sarıkaya, "Belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Halk sağlığına önem verdiğimiz için 5 gün süren bu kampta diyabet üzerine eğitimler, spor ve motivasyonla ilgili çeşitli aktiviteler yaptık. Bu çalışmalara devam edeceğiz" derken 15 yıldır diyabet hastası olduğunu ve motivasyon kampına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Emre Metin, "Kamp çok eğlenceli geçti. Diyabet eğitimlerini tamamladık. Sporun ne kadar etkili olduğunu gördük. Hijyen ve beslenme eğitimleri de aldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bizlere açmış olduğu kapılardan, sunmuş olduğu imkanlardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA
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