Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemesi Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 22 bin 567 emekli için beşinci kez biner TL destek ödemesi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere yönelik yardımlarına devam ediyor. Belediye 22 bin 567 emekli için beşinci kez destek ödemesi gerçekleştirildi. Emeklilerin Başkent kartlarına biner TL'lik destek ödemesinin yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı. - ANKARA