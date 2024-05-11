Ankara Büyükşehir Belediyesi Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen proje kapsamında Dijital Pazarlama eğitimi tamamlandı ve Dron Pilotluğu eğitimine başlandı.

11.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:00
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Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi" kapsamında 29 kadının katılımıyla Dijital Pazarlama eğitimi tamamlanırken, Dron Pilotluğu teorik eğitimini tamamlayan 25 öğrenci ise ilk uygulamalı dron uçuşunu gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi" kapsamında farklı branşlardaki meslek edindirme kurslarıyla Başkentlileri geleceğin mesleklerine hazırlıyor.

Kadınların, dezavantajlı bireylerin ve iş hayatında aktif olmayanların öncelendiği Avrupa Birliği destekli projede, öğrenciler alanında uzman eğitimciler tarafından Android Mobil Programlama, Web Güvenliği ve Log Kayıt Analizi (Siber Güvenlik), Güneş Panelleri Bakım Onarım ve Montajı, Dron Pilotluğu Eğitimi (İHA), Enerji Yöneticiliği, Dijital Reklamcılık ve 3D Grafik Animasyon branşlarında eğitim alıyor.

İş gücündeki dijital ve teknolojik dönüşüme uygun olarak becerilerin geliştirilmesi yoluyla istihdam edilebilirliğin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında 29 kadın öğrenci 44 saat süren Dijital Pazarlama eğitimini tamamladı. Dron Pilotluğu Eğitimi alan 25 öğrenci ise 36 saat süren teorik eğitimin ardından pratik eğitimlerine başladı. 204 saat sürecek pratik eğitiminin ardından öğrenciler İHA-1 Ticari Pilot lisansına sahip olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak meslek kazandırma faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, "Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi"ne ilişkin şunları kaydetti:

"Bu çerçevede günümüzdeki gelişime göre oluşan bazı branşlarda kurslara başlamış bulunuyoruz. Bu kurslarımız da devam edecek. Geleneksel mesleklerin zaman içerisinde artık talebi azalıyor ve fonksiyonunu kaybediyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun bu ihtiyacına cevap verme noktasında böyle bir proje oluşturduk ve başarılı bir şekilde devam edecek."

Bozkurt, proje ile kadınların iş gücüne katılım oranını da yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Ülkemizde kadınların iş gücüne katılımı Avrupa Birliği ülkelerinin 3'te 1'i oranında. Bu projeyle kadınların iş gücüne katılım oranının da yükseltilmesi amaçlanmakta. Ayrıca günümüzde geleceğin meslekleri olarak kabul edilen başlıklarda kadın istihdamını artırmak gibi amacı var bu projenin" dedi.

Dijital Pazarlama Eğitmeni Ahmet Çağatay Sayışman ise, "İstihdam oluşturma projesi kapsamında bizler burada dijital pazarlama eğitimi veriyoruz. Dijital pazarlamanın içerisinde sosyal medya, Google SEO, dijital pazar yerleri. Buralara girişler nasıl oluyor veya 'bir web sitem Google'da ön tarafta nasıl çıkıyor' ya da 'sosyal medyam sosyal mecrada nasıl önde çıkıyor?' Bunlar hakkında katılımcılara bilgiler veriyoruz. Hızlandırılmış bir program. Sonrasında da son bir sınav yapılıp öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor" şeklinde konuştu.

Öğrenci Dilşat Uludağ ise şu ifadelere yer verdi:

"İstihdam oluşturma projesini Ankara Büyükşehir Belediyesinin sayfasında gördüm. Sosyal medya kullanımı ve burada doğru şeyler yapabilmek adına Dijital Pazarlama'ya başvurdum. İnternet üzerinden bir şeyleri doğru yapmayı planlıyorum. Doğru mecralara başvurmayı, bu başvuruları yaparken doğru şekilde başvurmayı planlıyorum. Kalıcı olabilmek adına, kaliteli şeyler yapabilmek adına doğru bilgiyi öğrenmeye geldim. Doğru şeyler yapmak istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi - Son Dakika

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