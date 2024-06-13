Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor

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Halk sağlığını önceleyen projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek tüm haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ile dezenfeksiyon işlemleri için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar bayram sonrasında da devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerleri ve kesim alanlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle karasinek, sivrisinek ve haşerelerde artış ihtimaline karşı halk sağlığını önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, BelPlas AŞ'ye bağlı 230 personel ve 62 araç ile kurban satış alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Faydalı mikroorganizma teknolojisi kullanılıyor

Kent genelinde park alanlarında, halka açık noktalarda sinek, sivrisinek ve her türlü haşere ile mücadele eden BelPlas ekipleri, Kurban Bayramı'nda da ilaçlama yaparak yoğun mesai harcıyor.

Kurban satış ve kesim alanlarında toplum sağlığının koruması amacıyla 7/24 ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden BelPlas AŞ İlaçlama Birim Müdürü İsmail Dane, "Kurban Bayramı vesilesiyle, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak üzere ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız 7/24 devam ediyor. Kurban satış ve kesim alanlarında hayvan atıklarından kaynaklanan kötü kokuların engellenmesi maksadıyla da şirketimiz tarafından üretilen faydalı mikroorganizma teknolojisi kullanılıyor" dedi.

Başkent'te haşerelerle etkin mücadele

Kurban atıklarının bölgeden temizlenmesi ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek hale gelinceye kadar ilaçlama seferberliğini sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; bu mücadeleyle bakteri oluşumu engelleyerek bazı hastalıkların da önüne geçmeyi amaçlıyor.

Başkentin tüm ilçelerinde önceden belirlenen kurban kesim alanlarında sağlıklı ortam oluşturmak amacıyla bayramdan önce başlatılan dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları bayram sonrasında da devam edecek. - ANKARA