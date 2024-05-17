Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak'ta Psikolojik Danışmanlık Merkezi Açtı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak'ta Psikolojik Danışmanlık Merkezi Açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak\'ta Psikolojik Danışmanlık Merkezi Açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Mamak'ta bulunan Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nin 4. katında ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunan Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'ni hizmete açtı.

17.05.2024 16:03  Güncelleme: 16:11
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, Mamak'taki Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nin 4'üncü katında hizmet vermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen psikolojik ve danışmanlık hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi' ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sağlıyor. Merkezde çocuk ve genç danışmanlığından yetişkin danışmanlığına, evlilik ve aile danışmanlığından öğrenci koçluğuna kadar önemli branşlarda psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor. Çocuk ve genç danışmanlığına başvurulması halinde uzman psikologlar tarafından çocuk ve ergenlere danışmanlık hizmeti verilirken; öğrenci koçluğu hizmetinden yararlanmak isteyenler ise daha çok hedef belirleme ve akademik kariyer noktasında danışmanlık hizmeti alıyorlar. İhtiyaç duyan çiftlere evlilik ve aile danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi Karabulut, Mamak Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin açılışıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Demetevler, Ulus, Çubuk şubelerimizden sonra 4. şubemiz olan Mamak Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nin 4. katında hizmete başladı. Ücretsiz psikolojik danışmanlık veren hizmetlerimizle ailelerimizin yanındayız."

Psikolog İbrahim Yağcı ise, "Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'nde çocuk, genç ve yetişkinler için bireysel destek, öğrenciler için öğrenci koçluğu, çiftler için aile ve evlilik danışmanlığı ve destek hizmetleri kapsamında psikoeğitim hizmetlerimiz verilmektedir" diye konuştu.

Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, alanında uzman kadrosuyla Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No: 149 4. kat Mamak/Ankara adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nin 4. katında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar merkezde yüz yüze görüşmek için '(0312) 507 34 73' telefon numarasını arayarak randevu alabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak'ta Psikolojik Danışmanlık Merkezi Açtı - Son Dakika

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