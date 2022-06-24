Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi

24.06.2022 07:36

Ankara Büyükşehir Belediyesi Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda, "14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi - Son Dakika
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