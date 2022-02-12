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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bilecik Belediyesi'ne yangınla mücadelede eğitim desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bilecik Belediyesi'ne yangınla mücadelede eğitim desteği

12.02.2022 10:44
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bilecik Belediyesi'ne yangınla mücadelede eğitim desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen uzman bir ekip, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yangınla mücadele ile ilgili eğitim verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen uzman bir ekip, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yangınla mücadele ile ilgili eğitim verdi.

Yangınla mücadele konusunda başarılı bir mücadele örneği sergileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, tecrübelerini Bilecik Belediyesi ile paylaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nden gelen uzman ekip, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yangına hızlı ve etkili müdahale konulu eğitim verdi. Teorik ve uygulamalı olarak iki ayrı bölümden oluşan eğitimin bir bölümü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 2 hafta sürmesi planlanan eğitimde teorik eğitimin ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi bahçesinde uygulamalı tatbikat yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bu hafta tamamlanacak yangınla mücadele konulu eğitimin ardından haftaya bir başka personel ekibinin trafik kazaları ve müdahale eğitimi alacağını belirtti. - BİLECİK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bilecik Belediyesi'ne yangınla mücadelede eğitim desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bilecik Belediyesi'ne yangınla mücadelede eğitim desteği

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Arama Kurtarma, İtfaiye, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bilecik Belediyesi'ne yangınla mücadelede eğitim desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bilecik Belediyesi'ne yangınla mücadelede eğitim desteği - Son Dakika
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