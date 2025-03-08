Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan'a Özel İnanç Turu Başladı

ABB'den Ramazan'a özel tarihi yolculuk: 'Ankara İnanç Miras Rotası' başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Ankara İnanç Miras Rotası" başladı. Rehber eşliğinde gerçekleşen ilk turda katılımcılar, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde yer alan 6 cami ve 2 türbeyi ziyaret etti. Ramazan ayı boyunca her Cuma günü 14.00-16.30 saatleri arasında düzenlenecek özel tura katılmak isteyen Başkentliler, "https://kentgezileri.ankara.bel.tr" adresi üzerinden rezervasyon yaptırabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ramazan'a özel hayata geçirdiği Ankara İnanç Miras Rotası ile tarihe yolculuk başladı. İlk turda 25 kişilik bir grup, Ulus'taki tarihi cami ve türbeleri ziyaret etti. Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'nden başlayan tur, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde son buldu. Rehber eşliğinde ziyaret edilen mekanlar hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulan katılımcılar, Arslanhane Camii önünde de Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sergilenen "Ahilik Kültürü" konulu mini tiyatro gösterisi ile buluştu.

500'den fazla etkinlikle dolu bir Ramazan

Ankara Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Ramazan ayı boyunca 50 farklı noktada 500'ün üzerinde kültürel etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Geleneksel tiyatro oyucularımızın hazırladığı özel gösterimlerden tasavvuf müziği dinletilerine, çocuk ve anne etkinliklerinden genç akademilerdeki sohbet ve söyleşilere kadar oldukça geniş bir yelpazede Ramazan programları düzenliyoruz. Ramazan ayı boyunca her Cuma 14.00 ile 16.30 saatleri arasında Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olan Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'nden başlayıp Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne kadar uzanan güzel bir kültürel miras inanç turu oluşturduk. Bu vesileyle herkese kültürle, sanatla, paylaşma ve dayanışma ruhuyla dolu dolu yaşayacakları bir Ramazan diliyoruz" dedi.

Rezervasyonlar online yapılıyor

Ramazan ayı boyunca her Cuma 14.00-16.30 saatleri arasında düzenlenecek turlar için katılımcılar, "https://kentgezileri.ankara.bel.tr" adresi üzerinden rezervasyon yaptırabiliyor. Turların başlangıç noktası ise Gençlik Parkı Metro İstasyonu olarak belirlendi.

Katılımcılardan teşekkür

Turun ilk gününe katılan vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Nazlı Baykara: "Ramazan dolayısıyla böyle güzel bir aktiviteye katılmaktan çok mutlu oldum. Bu tür detayları turizm rehberi eşliğinde öğrenmek çok önemliydi benim için. Herkese tavsiye ederim Ankaralılar Ankara'yı doya doya öğrensinler isterim."

Songül Ceylan: "Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Uzun yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Hiç böyle bir fırsatım olmamıştı. Bize bu fırsat tanındığı için teşekkür ederim. Rehberimiz çok güzel anlattı. Çok memnun kaldım."