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Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Led Ekranlarda Mesaj Yayınladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Led Ekranlarda Mesaj Yayınladı

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit olan 9 askerimiz için Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki led ekranlara 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' mesajını yansıttı. Terörle mücadele devam ederken, şehirdeki araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde duyuru yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Led Ekranlarda Mesaj Yayınladı
13.01.2024 - 16:00,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte bulunan led ekranlara "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" yazısını yansıttı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ocak tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Hain saldırıların ardından terör unsurlarına operasyonlar devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan led ekranlara "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" mesajı yansıtıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Led Ekranlarda Mesaj Yayınladı - Son Dakika
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