Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nin Bilgilendirme Panolarına Saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halkı bilgilendirdiği panolara boyalı saldırı düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom Caddesi üzerindeki bilgilendirme panolarına boyalı saldırı düzenlendi. "Hacıkadın Kent Ormanı, Çubuk-1 Barajı, Gazi Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı... Yeni 100 yeşil alanı kentimize kazandırdık", " Türkiye'nin en kapsamlı kırsal kalkınma desteğinde bulunuyoruz", "400 adet yeni kırmızı otobüsü kentimize kazandırdık" mesajlarının yer aldığı afişlerin bulunduğu panolar, vandalların saldırısına uğradı.
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