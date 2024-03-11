Ankara Büyükşehir Belediyesi, Teens In AI Ankara IWD Global Techathonu'na ev sahipliği yaptı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Dikmen'deki Ankara Teknoloji Köprüsü'nde, Teens In AI Ankara tarafından düzenlenen IWD Global Techathonu'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen 12-18 yaş arasındaki gençler global teknoloji maratonuna katılarak projelerini alanında uzman jüriye sundu.

Ankara Büyükşehir, Dikmen'de bulunan Ankara Teknoloji Köprüsü'nde Teens In AI Ankara IWD Global Techathonu'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen 12-18 yaş arasındaki gençler, global teknoloji maratonuna katılarak iki gün içinde "İyilik İçin Yapay Zeka" mottosuyla geliştirdikleri projelerini alanında uzman isimlere sundu.

Yarışmada gençler, Teens in AI çevrimiçi eğitim platformunu da kullanarak; ML, Python, Proje Yönetimi, YZ etiği üzerine eğitimler aldı.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan Takım 2'nin sözcüsü Melisa Koçer, şöyle konuştu:

"İki gün çok eğlenceli geçti. Hem öğrenerek hem yeni ilişkiler kurarak hem de birçok becerimizi geliştirerek geçti. Birinci olmak çok güzel bir duygu... Herkes çok çalıştı biz de çok çalıştık. Çok duygulandım ve çok mutluyum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin her noktada yardımcı olmaları bizi mutlu etti, çok teşekkür ederiz."