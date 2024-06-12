Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için kayıtlar 24 Haziran 2024 Pazartesi günü başlıyor. Bin Başkentli çocuğun ücretsiz olarak sünnet edileceği şölende, sünnet kıyafetleri de belediye tarafından karşılanacak.

12.06.2024 10:23
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Toplu Sünnet Şöleni' için kayıtlar 24 Haziran 2024 Pazartesi günü başlıyor. Bin Başkentli çocuğun ücretsiz olarak sünnet ettirileceği şölende; çocukların sünnet kıyafetleri de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni için başvuru süreci başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi; bu yıl 6-12 yaş arasındaki bin Başkentli çocuğu ücretsiz sünnet ettirecek.

Başvurular 24 Haziran'da başlıyor

Toplu Sünnet Şöleni için 24 Haziran 2024 Pazartesi gününden itibaren ailelerin başvuruları alınmaya başlanacak. Aileler kayıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Sincan Gıda Yardım Birimi'ne başvuruda bulunabilecek. '(0312) 507 23 17-18' numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek olan aileler; sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin kimlik fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve çocuklarıyla birlikte giderek kendilerine en yakın merkezde kayıt yaptırabilecek.

Kıyafet ve sürpriz hediyeler

Ankara Büyükşehir Belediyesi kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından çocukların sünnet kıyafetlerini karşılayacak. Ayrıca çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler de dağıtılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

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