Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Hollanda maçını dev ekranlardan yayınlayacak

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak çeyrek final maçını, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, Altınpark, Batıkent Rekreasyon Alanı ve BAKAP'ta kurulacak dev ekranlardan yayınlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçına hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, millilerin Hollanda ile karşı karşıya geleceği maçı, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, Altınpark, Batıkent Rekreasyon Alanı ve BAKAP'ta kurulacak olan dev ekranlardan yayınlayacak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yayınlanacak maç sırasında izleyicilere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.