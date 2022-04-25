Ankara Büyükşehir'den Hastanelerde Tedavi Gören Çocuklara Eğitim Desteği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'den Hastanelerde Tedavi Gören Çocuklara Eğitim Desteği

25.04.2022 12:54

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlaya yönelik çalışmaları kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hastanelerde tedavi gören çocukların yararlandığı eğitim sınıflarının eğitici kit, kırtasiye malzemesi, masa, sıra ve tekerlekli yazı tahtası gibi eksiklerini gidermek için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlaya yönelik çalışmaları kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hastanelerde tedavi gören çocukların yararlandığı eğitim sınıflarının eğitici kit, kırtasiye malzemesi, masa, sıra ve tekerlekli yazı tahtası gibi eksiklerini gidermek için harekete geçti.

Ankara'daki hastanelerin eğitim sınıflarıyla iletişime geçen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gelen talepler doğrultusunda sıra, eğitici öğretici oyunlar, tekerlekli yazı tahtaları ve kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçları hastanelere ulaştırıyor.

İlk etapta Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 'Hastane Eğitim Sınıflarının' ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şu bilgileri verdi:

"Hastanelerde tedavi gören çocuklarımız zorunlu eğitimlerini hastane sınıflarında tamamlamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın yönlendirmesi doğrultusunda bu sınıfların eksiklerini tamamlamaya çalışmaktayız. İlk etapta 5 hastane sınıfına eğitici kit, kırtasiye malzemeleri, sıra ve yatarak tedavi gören öğrencilerin odalarına konulmak üzere de tekerlekli yazı tahtası hediye ettik."

Büyükşehir Belediyesi hastanelerden gelen ihtiyaçlara göre hastane eğitim sınıflarının eksikliklerini tespit ederek gidermeye devam edecek.

Ankara Büyükşehir'den Hastanelerde Tedavi Gören Çocuklara Eğitim Desteği
Ankara Büyükşehir'den Hastanelerde Tedavi Gören Çocuklara Eğitim Desteği
Ankara Büyükşehir'den Hastanelerde Tedavi Gören Çocuklara Eğitim Desteği
Ankara Büyükşehir'den Hastanelerde Tedavi Gören Çocuklara Eğitim Desteği

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir'den Hastanelerde Tedavi Gören Çocuklara Eğitim Desteği - Son Dakika


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