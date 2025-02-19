Ankara Büyükşehir'e 5 Milyon Lira Çevre Cezası - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'e 5 Milyon Lira Çevre Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne Tuz Gölü'ne atık su deşarjı ve lisanssız katı atık depolama nedeniyle toplam 5 milyon 130 bin 806 lira ceza kesti.

19.02.2025 23:11
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Ankara Büyükşehir'e 2 ihale ile ilgili 5 milyon 130 bin lira çevre cezası

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresine 5 milyon 130 bin 806 lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresine Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 lira ceza uyguladı.

Bakanlık ekiplerinin ihbar üzerine yaptıkları denetimde Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde meydana gelen ihlalle ilgili ASKİ'ye 3 milyon 793 bin 452 lira idari ceza kesildi.

"Tuz Gölü'ne usulsüz deşarj"

İhbar üzerine yapılan denetimde yine Şereflikoçhisar'da atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı belirlendi. Bölgede oluşan atık suların, arıtma tesisinin yanında bulunan 4 gözlü doğal arıtım lagünlerine kabulü yapılarak bekletildiği sadece basit arıtma yapıldığı tespit edildi. İleri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların usulsüz şekilde Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Yine Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki ihlalle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir'e 5 Milyon Lira Çevre Cezası - Son Dakika

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