Ankara Büyükşehir'in Çubuk-1 Barajı'nda Düzenleyeceği Yaz Akşamları Konserleri, Özcan Deniz ile Başlıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'in Çubuk-1 Barajı'nda Düzenleyeceği Yaz Akşamları Konserleri, Özcan Deniz ile Başlıyor

30.06.2022 16:33
Ankara Büyükşehir'in Çubuk-1 Barajı'nda Düzenleyeceği Yaz Akşamları Konserleri, Özcan Deniz ile Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayından itibaren yaz mevsimi boyunca Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak. “Yaz Akşamları” etkinliklerinin ilki, 3 Temmuz Pazar günü ünlü sanatçı Özcan Deniz konseri ile başlayacak. Konsere katılmak isteyen vatandaşlar için Kızılay Zafer Çarşısı’ndan 15.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz otobüslerle ring seferleri düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayından itibaren yaz mevsimi boyunca Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak. "Yaz Akşamları" etkinliklerinin ilki, 3 Temmuz Pazar günü ünlü sanatçı Özcan Deniz konseri ile başlayacak. Konsere katılmak isteyen vatandaşlar için Kızılay Zafer Çarşısı'ndan 15.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz otobüslerle ring seferleri düzenlenecek.

Yaz mevsimi boyunca her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda "Yaz Akşamları" etkinliklerini Başkentliler'le buluşturmaya hazırlanıyor.

Tüm vatandaşlara açık ücretsiz etkinliklerin ilki, 3 Temmuz Pazar günü Özcan Deniz konseri ile başlayacak.

RİNG SEFERLERİYLE ÇUBUK-1 BARAJI'NA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda saat 18.00'de başlayacak konsere katılmak isteyen vatandaşlar için 15.00-17.30 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı'ndan ücretsiz otobüslerle ring seferleri düzenlenecek. Konser bitiminde de vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla Çubuk-1 Barajı'ndan Kızılay Zafer Çarşısı'na 20.30-22.30 saatleri arasında da ring seferleri gerçekleştirilecek.

Konserler, ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: ANKA

Özcan Deniz, Kızılay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir'in Çubuk-1 Barajı'nda Düzenleyeceği Yaz Akşamları Konserleri, Özcan Deniz ile Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'in Çubuk-1 Barajı'nda Düzenleyeceği Yaz Akşamları Konserleri, Özcan Deniz ile Başlıyor - Son Dakika
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