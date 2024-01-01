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Ankara'da 2023 Yılında En Çok Domates ve Karpuz Tüketildi - Son Dakika
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Ankara'da 2023 Yılında En Çok Domates ve Karpuz Tüketildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler, 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti. Ocak ve aralık ayları arasını kapsayan dönemde toplam 98 bin 249 ton domates, 85 bin 416 ton da karpuz tüketildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin 2023 yılına ait sebze-meyve verileri açıklandı. Hazırlanan verilere göre, Başkentliler, 2023 yılında sebzelerden domatesi ve meyvelerden ise karpuzu tüketti. 2023 yılında toptancı hali'ne 800 binden fazla meyve-sebze girişi oldu. Ankaralıların en çok tükettiği sebze ise 98 bin 249 ton satış ile domates oldu.

Ankara\'da 2023 Yılında En Çok Domates ve Karpuz Tüketildi
01.01.2024 - 14:14,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler, 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti. Ocak ve aralık ayları arasını kapsayan dönemde toplam 98 bin 249 ton domates, 85 bin 416 ton da karpuz tüketildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin 2023 yılına ait sebze-meyve verileri açıklandı.

Hazırlanan verilere göre, Başkentliler, 2023 yılında sebzelerden domatesi ve meyvelerden ise karpuzu tüketti.

2023 YILINDA TOPTANCI HALİ'NE 800 BİN TONDAN FAZLA MEYVE-SEBZE GİRİŞİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çatısında gerçekleştirdiği yenileme ve tadilat çalışmalarının ardından hem hal esnafı hem de vatandaşlar daha güvenli ve sağlıklı bir ortam haline gelen Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ne 2023 yılında toplam 816 bin 985 ton ürün girişi oldu.

2023 yılının ocak ve aralık ayları arasındaki dönemde en çok tüketilen meyve 85 bin 416 ton ile karpuz oldu. Karpuzun ardından 36 bin 196 ton satış ile portakal ve 34 bin 869 ton satış ile mandalina tercih edildi.

Ankaralıların en çok tükettiği sebze ise 98 bin 249 ton satış ile domates oldu. Ayrıca 66 bin 143 ton patates, 43 bin 528 ton salatalık satışı gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ankara'da 2023 Yılında En Çok Domates ve Karpuz Tüketildi - Son Dakika
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