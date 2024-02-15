Ankara\'da 25 Yıl ve Üzeri Emlakçılara \'Onur Belgesi\' Verildi

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) tarafından düzenlenen programda emlak mesleğinde 25 yıl ve üzeri emlakçılara düzenlenen törenle 'Onur Belgesi' verildi.
Program Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Programa ATEM Başkanı Hakan Akçam, Uluslararası İş Geliştirme ve Gayrimenkul Danışmanı İslam Poyraz ile ATEM ve emlakçı esnafı katıldı. Sektörde başarıları ayrıcalığıyla bilinen ünlü iş insanlarına, devlet sanatçıları ve sanat camiasında danışmanlık yapmış İslam Poyraz'da onur ödülüne layık görüldü.
Açılış konuşması ATEM Başkanı Hakan Akçam tarafından yapıldı. Akçam, böyle bir programda bir araya geldikleri için mutluluk duyduğunu belirtti. Meslekte geride bırakılan yılların önemli olduğunu dile getiren Akçam, "İster mesleki ister özel hayatta ve hayatımıza dair olsun yıl dönümleri herkes için önemlidir. Hayatta mutlaka bir yeri vardır; yaş günleri, evlilik günleri, dernekler, meslek odaları kuruluş günleri, her biri üzerinde durulması gereken kıymetli günlerdir. Yaşamımızda önemli günlere layıkıyla kutlanması mesleki ilişkinin bağlarının gelişmesine yol açar. Mutlaka geride bırakılan yıllar içinde aynısı geçerlidir. Meslek odamızın, meslekte 25 yılını dolduran hatta aşan siz değerli üstadlarımıza, büyüklerimize hem teşekkür etmek hem de vefanın en güzel örneğini sunmak istedik. Mesleki olgunluğu bilgi birikimimizle birleştirerek kazanca dönüştürebileceğinizi düşünüyorum" dedi.
Meslekte 25 yılı geride bırakıp 'Onur Belgesi' alanlar adına konuşan Uluslararası İş Geliştirme ve Gayrimenkul Danışmanı İslam Poyraz, "Bizler için bu 25 senede çok ciddi başarılara imza atmış bir başkanımızla beraberiz. Allah ona uzun ömürler sağlıklı ömürler nasip etsin. Bundan sonraki süreçte de 2024 yılı itibariyle de bütün meslektaşlarımıza sağlıklı huzur mutluluk başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Emlak sektöründe 25 yıl ve üzeri mesleklerini icra eden emlakçılara 'Onur Belgesi' verildikten sonra çekilen toplu fotoğraf ile program sona erdi. - BATMAN
Son Dakika › Yerel › Ankara'da 25 Yıl ve Üzeri Emlakçılara 'Onur Belgesi' Verildi - Son Dakika
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