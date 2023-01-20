Abb, 42 Bin Öğrencinin Otobüs Abonman Ücretini Karşılayacak. - Son Dakika
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Abb, 42 Bin Öğrencinin Otobüs Abonman Ücretini Karşılayacak.

20.01.2023 16:44

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan ailelere ilkokula giden çocukları için verdiği servis ücreti desteğinin ardından şimdi de ortaokul ve liseye giden 42 bin öğrencinin otobüs abonman ücretlerini karşılayacak. Uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Yavaş, “Sosyal yardımların bir geleneğe dönüşmemesi, nesilden nesile miras kalmaması için eşit şartlarda eğitimden başka çaremiz bulunmuyor. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan ailelere ilkokula giden çocukları için verdiği servis ücreti desteğinin ardından şimdi de ortaokul ve liseye giden 42 bin öğrencinin otobüs abonman ücretlerini karşılayacak. Uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Yavaş, "Sosyal yardımların bir geleneğe dönüşmemesi, nesilden nesile miras kalmaması için eşit şartlarda eğitimden başka çaremiz bulunmuyor. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla başkentli öğrenciler için indirimli sudan otobüslerde abonman hizmetine, çalışma istasyonlarından kütüphanelere, çamaşır yıkama merkezlerinden geçici barınma merkezlerine kadar pek çok projeyi yaşama geçiren ABB, yeni bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor. Geçen aylarda sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden 6 bin 500 çocuğunun servis ücretlerini karşılamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da söz konusu ödemelere devam ederken yeni uygulamayla sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden 42 bin çocuğunun öğrenci abonman ücretlerini de karşılayacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, başlayacak yeni uygulamayı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu. Başkan Yavaş konuyla ilgili paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"SOSYAL YARDIMLARIN GELENEĞE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN EŞİT ŞARTLARDA EĞİTİMDEN BAŞKA ÇAREMİZ BULUNMUYOR"

"Sevgili ailem, bugün karne günü. Karnelerini alan tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Bu vesileyle yeni bir uygulamaya geçeceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kentimizde üçüncü kuşak olarak sosyal yardım alan hemşehrilerimiz var. Babası yardım almış, dedesi yardım almış; şimdi de kendisinin yardıma ihtiyacı var. En büyük sosyal yaramız ise yeni nesildeki evlatlarımızın da eğitimlerini imkansızlıklar içerisinde sürdürme meselesidir. Sosyal yardımların bir geleneğe dönüşmemesi, nesilden nesile miras kalmaması için eşit şartlarda eğitimden başka çaremiz bulunmuyor.

"BİR EVLADIMIZIN GÜLÜŞÜNE DÜNYAYI SIĞDIRABİLMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bu yüzden, ilklere imza atarak, çocuklar üşümesin diye doğal gaz, sağlıklı büyüsünler diye protein ve eşit şartlarda eğitim hakkına sahip olsunlar diye kırtasiye desteğine başlamıştık. Sosyal yardım alan ailelerimizin ilkokula giden yaklaşık 6 bin 500 evladı için servis ücretlerini 2023 yılında da ödemeye devam edeceğiz. Yeni uygulamamızda ise ortaokul ve liseye giden, yaklaşık 42 bin evladımız için öğrenci abonman ücretlerini karşılamaya başlıyoruz. Biz buradayız. Yeter ki onlar okusunlar; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abb, 42 Bin Öğrencinin Otobüs Abonman Ücretini Karşılayacak. - Son Dakika

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