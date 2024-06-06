Ankara'da Akşam Saatlerinde Çakan Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı - Son Dakika
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Ankara'da Akşam Saatlerinde Çakan Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı

Başkent'te gün boyunca etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar kameralara yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, önümüzdeki 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.

06.06.2024 22:17
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Ankara'da akşam saatlerinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Başkent'te gün boyunca etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar kameralara yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Ankara Valiliğinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il merkezinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Akşam Saatlerinde Çakan Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı - Son Dakika

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