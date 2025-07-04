Ankara'da Askeri Uçak Ses Hızı Aşacak

Ankara Valiliği, vatandaşlara saat 15.00 ila 16.00 arasında Beypazarı- Ayaş ilçeleri arasında askeri uçağın test amaçlı ses aşımı yapacağına yönelik uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "TAI Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı-Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA