Ankara\'da Atakule, Cumhuriyet\'in 103. yılında Atatürk görseli ve bayrakla ışıldadı

Ankara'da Atakule, Cumhuriyet'in 103. yılında Atatürk görseli ve bayrakla ışıldadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Ankara'daki Atakule, Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Vatandaşlar, ışık ve projeksiyon gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Semih Seçilmiş-Musa Erdoğan
ANKARA(İHA)- Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Ankara'nın simge yapılarından Atakule, Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağıyla aydınlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümünde Ankara'nın simge yapılarından Atakule, Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Vatandaşlar, yapılan ışık ve projeksiyon gösterisini cep telefonlarının kameralarından kaydetti.
Kaynak: İHA
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