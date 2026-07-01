Ankara'da Berberler NATO Zirvesi'ne Hazır - Son Dakika
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Ankara'da Berberler NATO Zirvesi'ne Hazır

Ankara\'da Berberler NATO Zirvesi\'ne Hazır
01.07.2026 12:55
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Berberler, NATO Zirvesi'nde misafirlere hijyen ve ikramlarla Türk misafirperverliğini sergileyecek.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde hazırlıklarını sürdüren berberler, konukları beyaz gömlek ve kumaş pantolonla karşılayacak. Berberler, Türk misafirperverliğini göstermek için ziyaretçilere şeker, kolonya ve çeşitli ikramlarda bulunacak.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde berberlerde hazırlıklar tamamlandı. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, zirve kapsamında berber salonlarında hijyen standartlarının artırıldığını belirterek, konukların beyaz gömlek ve kumaş pantolon giyen berberler tarafından karşılanacağını söyledi. Kara, Türk misafirperverliğini yansıtmak amacıyla ziyaretçilere şeker, kolonya ve çeşitli ikramlarda bulunulacağını da ifade etti.

"Başkentimize yakışır bir şekilde misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz"

Zirve öncesinde berberlerde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "36'ncısı gerçekleşen NATO Zirvesi'nin başkentimiz Ankara'da olması bizi mutlu etti. Bu kapsamda devlet büyüklerimiz, bürokratlarımız başkentimize gelecek. Biz de Berberler Odası olarak ve Ankara'da bulunan berber esnafımızla bütün misafirlerimizi ağırlamak için daha önce hijyen şartlarına dikkat ediyorduk ama bu saatten sonra daha da önem atfetti. Hijyen şartlarına dikkat edeceğiz, giyim kuşamımızı beyaz gömlek, siyah pantolon olarak dizayn edeceğiz. Çünkü her an bir devlet başkanı berberlerimizi ziyaret edebilirler, onun için bizler de hazırlıklı olmak zorundayız. Berberimize yakışır, başkentimize yakışır bir şekilde misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Dışarıdan gelecek misafirlerimize kolonya ve şeker ikram etmiş olacağız. Çünkü bizim misafirperverliğimizde bunlar var. Başkentimize yakışır, güzel bir şekilde devlet büyüklerimizi ağırlayarak buradan uğurlayacağız" dedi.

"Misafirlerimize şeker, kolonya ikram ederek Türk misafirperverliğimizi bu şekilde göstereceğiz"

NATO Zirvesi kapsamında hijyen şartlarına daha fazla dikkat ettiklerini aktaran berber Ahmet Narin, "Beyaz gömlek, siyah pantolon giyerek ve gelen misafirlerimize şeker, kolonya ikram ederek Türk misafirperverliğimizi bu şekilde göstereceğiz. Hijyen şartlarına daha itina göstererek elimizden geleni yapmaya hazırız. NATO zirvesinin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Berberler NATO Zirvesi'ne Hazır - Son Dakika

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