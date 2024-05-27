Ankara\'da Bilim Sincan, 2 Ayda 2 Bin 650 Öğrenciyi Ağırladı

Yerel

Ankara'nın Sincan Belediyesi tarafından hizmete açılan "Bilim Sincan" 2 ayda 2 bin 650 öğrenciyi ağırladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından hizmete açılan Bilim Sincan, bilim ve teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. İlçede bulunan okullardan talep gören Bilim Sincan'ı nisan ayından itibaren 2 bin 650 öğrenci ziyaret etti. Öğrenciler, teknoloji ve bilimin heyecan uyandıran dünyasına adım attıkları atölyelerle yeni deneyimler kazanma fırsatı buldu.

Öğretici ve eğlenceli atölyeler

6-14 yaş arası öğrencilerin konuk olduğu Bilim Sincan'da çocuklar birbirinden öğretici ve eğlenceli atölyeleri gezebiliyor. Çocuklar, Doğa Bilimleri Atölyesinde metamorfozu öğrenirken, Teknoloji Atölyesinde de artırılmış gerçekliği deneyimleyebiliyor. Ayrıca Matematik Atölyesinde geometrik robot, Tasarım Atölyesinde de mandala yapan çocuklar, Bilim Sincan'da geleceğe güvenle ve yepyeni deneyimlerle hazırlanıyor. T3 Vakfı ve TÜBİTAK iş birliğiyle gençlerin; bilim ve teknoloji alanlarında eğitim alabileceği Bilim Sincan, meraklı misafirlerini ağırlamaya devam edecek. - ANKARA