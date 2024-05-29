Ankara\'da Birlik Derneği 3. Olağan Genel Kurulu\'nda Bayram Mutlu 3. defa başkan seçildi

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Ankara'da gerçekleştirilen Birlik Derneği 3. Olağan Genel Kurulu'nda Bayram Mutlu 3. defa yeniden başkan seçildi.

Birlik Derneği üyeleri, 3. Olağan Genel Kurulu için Ulucanlar Cezaevi Müzesi toplantı salonunda bir araya geldi. Divan başkanlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis üyesi Oğuz Kaan Tanrıverdi'nin yaptığı Genel Kurul, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, mali rapor ve denetleme raporları okunarak oylandı. Yapılan oylamada Bayram Mutlu 3. defa başkan seçildi.

Genel Kurula AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanı Özgür Uslu, MHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Turgut Koç, Adem Kalkan ve Semanur Erdem de katıldı. - ANKARA