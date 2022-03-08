Ankara'da en çok Çorumlu, Yozgatlı ve Çankırılı yaşıyor - Son Dakika
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Ankara'da en çok Çorumlu, Yozgatlı ve Çankırılı yaşıyor

08.03.2022 14:35
Ankara'da en çok Çorumlu, Yozgatlı ve Çankırılı yaşıyor

İkamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il istatistiklerine göre, Ankara'da en çok Çorumlu, Yozgatlı ve Çankırılı, en az ise Yalovalı, Hakkarili ve Kırklarelili yaşıyor.

İkamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il istatistiklerine göre, Ankara'da en çok Çorumlu, Yozgatlı ve Çankırılı, en az ise Yalovalı, Hakkarili ve Kırklarelili yaşıyor. Kütüğe kayıtlı olduğu ilden başka bir ilde yaşayan kişi sayısında en az sayı olan iki, Kilis'te yaşayan Yalovalı sayısı olarak kayda geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak yayımlanan ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il istatistiklerine göre, Ankara'da yaşamasına rağmen kütüğü başka ile kayıtlı kişilerin illerinde sırasıyla en çok 432 bin 98 kişi ile Çorum, 389 bin 435 kişi ile Yozgat, 257 bin 868 kişi ile Çankırı, 216 bin 929 kişi ile Kırşehir ve 212 bin 686 ile Kırıkkale yer aldı. En az ise bin 432 kişi ile Yalova, 3 bin 451 kişi ile Hakkari, 4 bin 663 kişi ile Kırklareli, 4 bin 896 kişi ile Tekirdağ ve 4 bin 945 kişi ile Edirne olarak sıralandı.

Kilis'te yalnızca iki Yalovalı yaşıyor

İstatistik tablosunda kütüğe kayıtlı olduğu ilden başka bir ilde yaşayan kişi sayısında en az sayı 2 olarak kayda geçti. Söz konusu sayı, Kilis'te yaşayan iki Yalova kütüklü kişi olarak kayda geçti. - ANKARA

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Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Çorum, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara'da en çok Çorumlu, Yozgatlı ve Çankırılı yaşıyor - Son Dakika


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