Ankara'da Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Ankara'da Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Töreni

Ankara\'da Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi\'nde Mezuniyet Töreni

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde mezuniyet töreni heyecanı yaşandı. Özel gereksinime ihtiyaç duyan ve normal gelişim gösteren 3-6 yaş aralığındaki 14 öğrenci mezun olarak ilkokula uğurlanırken düzenlenen yıl sonu etkinliği ise birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.

02.06.2024 17:18  Güncelleme: 17:21
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde mezuniyet töreni heyecanı yaşandı. Özel gereksinime ihtiyaç duyan ve normal gelişim gösteren 3-6 yaş aralığındaki 14 öğrenci mezun olarak ilkokula uğurlanırken düzenlenen yıl sonu etkinliği ise birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.

ABB tarafından hizmete açılan Türkiye'nin en büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların bir arada eğitim aldığı merkezde 3-6 yaş aralığındaki 72 öğrenci, düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergilerken 14 öğrenci ise mezun olarak ilkokula uğurlandı.

Mezuniyet heyecanının yaşandığı Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde, çocukların öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Eğitmen Cansu Murat'ın işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikler, İngilizce olarak hazırlanan 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' tiyatrosu ve dans gösterileri ile devam etti.

Öğrenci velilerinin ilgiyle izlediği mezuniyet töreni, 14 öğrencinin keplerini hava atmasıyla sona erdi.

Daha çok çocuğun kaliteli eğitime ulaşması amaçlanıyor

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz amaçlarının daha çok çocuğa kaliteli eğitim vermek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en akıllı ve en büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunuyoruz. Çocuklarımız bir yıl boyunca almış oldukları eğitim sonrasında velilerimizin ve misafirlerimiz ilgiyle izlediği bir gösteri hazırladılar. Yeni eğitim öğretim yılında da Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'mizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Uzman eğitmen kadrosuyla standartların üstünde hizmet verdiklerinin altını çizen Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi Müdürü Meryem Güçkıran ise şunları söyledi:

"Bir eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. 72 öğrenciyle sona geldiğimiz bu eğitim döneminde 14 öğrencimize diplomalarını teslim ederek onları ilkokula uğurladık. Bunun heyecan ve gururunu yaşamaktayız. Bundan sonraki süreçte velilerimiz ve öğrencilerimizle aynı çalışmalara aynı hassasiyetle devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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