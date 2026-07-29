Ankara'da Ev Müzesi: Emre Kılıç'ın 30 Yıllık Koleksiyonu - Son Dakika
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Ankara'da Ev Müzesi: Emre Kılıç'ın 30 Yıllık Koleksiyonu

Ankara\'da Ev Müzesi: Emre Kılıç\'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
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Emre Kılıç, 30 yılda topladığı binlerce eşyayı evinde müzeye dönüştürdü. Koleksiyonu paha biçilmez.

Ankara'da yaşayan Emre Kılıç, 30 yıldır biriktirdiği binlerce parça eşya ile evinin bir odasını müzeye dönüştürdü.

Ankara'da yaşayan Emre Kılıç, 30 yıldır topladığı Osmanlı dönemine ait eşyalardan savaş malzemelerine, nadir kasetlerden tarihi belgelere kadar çok sayıda parça ile evinin bir odasını adeta müzeye dönüştürdü. Koleksiyon merakının ilkokul yıllarında başladığını belirten Kılıç, "10 yaşından beri koleksiyonculuk yapıyorum, 30 sene oldu. Küçükken annemin bir vitrini vardı, vitrinde iki tane kaset bulmuştum. O iki kasetten sonra koleksiyona başlamış bulundum. İlkokula gittiğimde çok fazla kaset topladığım için artık param yetmiyordu. Ankaragücü, Gençlerbirliği gibi takımlarım maçlarında soğuk su satardık. O soğuk suyun parasıyla da giderdim tek tek dinler kaset alırdım. 30 yıldır kaset biriktiriyorum. Tahmini 10 binden fazla kaset vardır ama her yerden bir şeyler topladım. Gezmediğim sahaf, antikacı, bitpazarı kalmadı. Türkiye'nin de her yerini gezdim ve yurtdışına da gittim, her yeri gezdim. Türkiye'nin de işte kasabalarını, köylerini de gezdim. Her yerden bir şeyler topladım" dedi.

"Binlerce parçadan oluşan koleksiyonum için evimin bir odasını müze haline getirdim"

Kılıç, koleksiyonunda kasetlerin yanı sıra değerli ve nadir parçaların da bulunduğunu ifade ederek, "İbrahim Tatlıses'in Alman baskı kaseti, Neşet Ertaş'ın Alman baskı kaseti nadirdir. Bu iki kaseti hem Neşet Ertaş'ın kendi müzesinde hem de İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'daki müzesinde görmedim. Bu kasetler benim için kıymetli. Ayrıca koleksiyonumda Osmanlı dönemine ait fotoğraf, tapu, nüfus kağıdı örneği ve bunlar haricinde Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek, Kore Savaşı'ndan kalma askeri miğfer, Kurtuluş Savaşı'ndaki boş mermi kovanlarım var. Binlerce parçadan oluşan koleksiyonum için evimin bir odasını müze haline getirdim" şeklinde konuştu.

Koleksiyonunun kendisi için paha biçilemez bir değere sahip olduğunu vurgulayan Kılıç, şu ifadelere yer verdi:

"Koleksiyonda çok fazla parça var. Eski VHS kasetler var, bunların içinde açılmamış olanlar da var. Osmanlı'dan kalma telsizim var. Farklı dinlere ait tespihler ve ustaların bizzat kendisinden aldığım tespihler var. Birçok sanatçının ölüm haberlerinin yer aldığı gazetelerim var. Bunlar gibi koleksiyonumda kimsede olmayan nadide parçalar var. Koleksiyonumun değeri paha biçilemez. Dünyaları verseler verir miyim, vermem tabii ki ama bir rakam söylersem, koleksiyonun değeri 50 milyon lira derim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Ev Müzesi: Emre Kılıç'ın 30 Yıllık Koleksiyonu - Son Dakika

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