Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

ANFİDAP, Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi, on binlerce kişi katıldı.

06.10.2024 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 'Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek Yürüyüşü' düzenlendi.

ANFİDAP tarafından Kurtuluş Parkı'nda başlayıp Anadolu Meydanı'na kadar süren yürüyüşte Filistin halkının yaşadıklarına dikkat çekildi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte pankartlar ile beraber Türk ve Filistin bayrakları taşındı. Çok sayıda siyasi ismin de yer aldığı yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Memur-Sen Ankara İl Başkanı Nevzat Öylek, "Halkı yok edilmeye çalışılan Filistin'de yaşanan acımasız soykırıma tepkimizi göstermek üzere yapılan insanlık yoklamasında ben de varım demek için buradayız. Soykırımcı İsrail'in kanlı tarihine yeni bir sayfa olarak eklenen bir yıllık felaket, bir kez daha göstermiştir ki İsrail, hiçbir değeri ve sınırı bulunmayan mutlak bir kötülüktür" diye konuştu.

"42 bin kişi, terörist İsrail tarafından vahşice katledildi"

İsrail'in Filistin halkını vahşice katlettiğini söyleyen Öylek, "Sabıkası katliamlarla dolu katil İsrail, Filistin'de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. Filistin'de 365 gündür hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, evler, pazar yerleri, su depoları, fırınlar, aşevleri ve mülteci kampları bombalanmaktadır. Bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlıkçılar, yardım görevlileri ve gazeteciler katlediliyor. Gazze'de 365 günde 42 bin kişi terörist İsrail tarafından vahşice katledildi. Binlerce Filistinli ise hala enkaz altında" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, ankara, İsrail, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:58 İzmir’deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama ’Bugüne kadar neredeydiniz’ dedirtti İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti
18:52 Canlı Anlatım: RAMS Park’taki maçta tek gol var Canlı Anlatım: RAMS Park'taki maçta tek gol var
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
14:02 İngiltere’de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı
13:55 Altın alırken dikkat Ayarı, gramajı düşük olabilir Altın alırken dikkat! Ayarı, gramajı düşük olabilir
13:46 Sosyal medyada dolandırıcılığında tutar dudak uçuklatır Sosyal medyada dolandırıcılığında tutar dudak uçuklatır
13:28 Bebek arabasıyla tırın altında kaldı, sürücü serbest bırakıldı Bebek arabasıyla tırın altında kaldı, sürücü serbest bırakıldı
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
12:05 Görüntü İstanbul’dan Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı Görüntü İstanbul'dan! Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 20:34:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement