Ankara\'da Geleneksel Seramik Atölyesi CHP Milletvekili Şikayetiyle Kapatıldı

Ankara'da geleneksel Türk motifleriyle seramik üretimi yapan atölyenin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilinin şikayeti sonrası kapatıldığı iddia edildi.

Geleneksel Türk sanat motifleriyle seramik üreten 2 kişilik ekip, 4 yıldır sürdürdükleri atölye çalışmalarında birçok sorunla karşılaştı. Belediye ekipleri tarafından 5 gün süre verilen atölyenin elektriği ve suyu kesilirken hem üretim hem de ürünlerin sergilendiği mekanın yıkım sürecine girmesi sanatçıları zor durumda bıraktı. Seramik sanatçısı, komşusu olan CHP'li milletvekilinin şikayeti sonrası atölyenin faaliyetlerinin durdurulduğunu iddia etti.

"CHP milletvekili komşum tarafından böyle bir olayla karşılaştık"

Sanata değer veren kişilerin tam tersi şekilde davranmalarının üzücü olduğunu söyleyen İrem Karabudak, "2 Kişilik seramik atölyesinde bir ekibiz. Türk sanat motiflerini üretiyoruz. Geleneksel motifleriyle fincan ve tabakları ürünlerini birleştiriyoruz. Fakat son 4 yıldır başımıza birçok sorun geldi. Komşumuz dolasıyla üretimimiz engellenmiştir. Belediye ekipleri atölyemize geldiler ve bize 5 gün süre verdiler. Bunun üzerine atölyemizde elektrik ve su kesintileri oldu, üretimimiz durmuş durumda. Aslında biz gürültü olmadan üretim yapıyoruz. CHP milletvekili komşum tarafından böyle bir olayla karşılaştık. Çok üzücü, sanata bu kadar değer kişilerin tam tersi şekilde davranmaları bizi üzüyor, mağduruz" diye konuştu.

"Burası seramik atölyesi, mağduruz"

İrem Karabudak, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda yıkılma süreci gerçekleşen mekanı, yaptığımız ürünleri sergilemek için kullanıyorduk. Normalde orası tamamen sessiz bir mekandı ve sadece görsel üzerine olan bir yerdi. Yıkılan yerin şu anki durumu üretimin sergilemesini engellemiş durumda. Atölyemizin yüksek metrekareli olduğunu iddia ettiler, aslında öyle olmadığı mahkeme kararıyla sonuçlanacaktır. Burası seramik atölyesi, mağduruz." - ANKARA