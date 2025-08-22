Ankara'da Geleneksel Seramik Atölyesi CHP Milletvekili Şikayetiyle Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ankara'da Geleneksel Seramik Atölyesi CHP Milletvekili Şikayetiyle Kapatıldı

Ankara\'da Geleneksel Seramik Atölyesi CHP Milletvekili Şikayetiyle Kapatıldı
22.08.2025 09:24  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da geleneksel Türk motifleriyle seramik üretimi yapan bir atölyenin, CHP milletvekilinin şikayeti üzerine kapatıldığı iddia ediliyor. Sanatçılar, atölyenin elektrik ve su kesintisi ile yıkım süreciyle karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.

Ankara'da geleneksel Türk motifleriyle seramik üretimi yapan atölyenin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilinin şikayeti sonrası kapatıldığı iddia edildi.

Geleneksel Türk sanat motifleriyle seramik üreten 2 kişilik ekip, 4 yıldır sürdürdükleri atölye çalışmalarında birçok sorunla karşılaştı. Belediye ekipleri tarafından 5 gün süre verilen atölyenin elektriği ve suyu kesilirken hem üretim hem de ürünlerin sergilendiği mekanın yıkım sürecine girmesi sanatçıları zor durumda bıraktı. Seramik sanatçısı, komşusu olan CHP'li milletvekilinin şikayeti sonrası atölyenin faaliyetlerinin durdurulduğunu iddia etti.

"CHP milletvekili komşum tarafından böyle bir olayla karşılaştık"

Sanata değer veren kişilerin tam tersi şekilde davranmalarının üzücü olduğunu söyleyen İrem Karabudak, "2 Kişilik seramik atölyesinde bir ekibiz. Türk sanat motiflerini üretiyoruz. Geleneksel motifleriyle fincan ve tabakları ürünlerini birleştiriyoruz. Fakat son 4 yıldır başımıza birçok sorun geldi. Komşumuz dolasıyla üretimimiz engellenmiştir. Belediye ekipleri atölyemize geldiler ve bize 5 gün süre verdiler. Bunun üzerine atölyemizde elektrik ve su kesintileri oldu, üretimimiz durmuş durumda. Aslında biz gürültü olmadan üretim yapıyoruz. CHP milletvekili komşum tarafından böyle bir olayla karşılaştık. Çok üzücü, sanata bu kadar değer kişilerin tam tersi şekilde davranmaları bizi üzüyor, mağduruz" diye konuştu.

"Burası seramik atölyesi, mağduruz"

İrem Karabudak, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda yıkılma süreci gerçekleşen mekanı, yaptığımız ürünleri sergilemek için kullanıyorduk. Normalde orası tamamen sessiz bir mekandı ve sadece görsel üzerine olan bir yerdi. Yıkılan yerin şu anki durumu üretimin sergilemesini engellemiş durumda. Atölyemizin yüksek metrekareli olduğunu iddia ettiler, aslında öyle olmadığı mahkeme kararıyla sonuçlanacaktır. Burası seramik atölyesi, mağduruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milletvekili, ankara, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Geleneksel Seramik Atölyesi CHP Milletvekili Şikayetiyle Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Transferde mutlu son Fener’in yeni yıldızı bugün İstanbul’a geliyor Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 09:33:31. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Geleneksel Seramik Atölyesi CHP Milletvekili Şikayetiyle Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.