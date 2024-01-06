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Ankara'da Hacıkadın Kent Ormanı kış aylarında da hizmet veriyor - Son Dakika
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Ankara'da Hacıkadın Kent Ormanı kış aylarında da hizmet veriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 480 bin metrekarelik alanda hizmete açtığı Hacıkadın Kent Ormanı, kış aylarında da Başkentlileri bekliyor. Alanda yapılan yeni düzenlemelerle piknik alanları kış şartlarına uygun hale getirildi.

Ankara\'da Hacıkadın Kent Ormanı kış aylarında da hizmet veriyor
06.01.2024 - 09:58,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 480 bin metrekarelik alanda hizmete açtığı Hacıkadın Kent Ormanı, kış aylarında da Başkentlileri bekliyor. Alanda yapılan yeni düzenlemelerle piknik alanları kış şartlarına uygun hale getirildi. Çardakların içine pelet sobaları yerleştirilirken, açık yerleri de şeffaf çadırlarla kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Orman Genel Müdürlüğü'nden 25 yıllığına kiralayarak Başkentlilerin kullanımına kazandırdığı Hacıkadın Kent Ormanı, kış aylarında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri AŞ, piknikçilerin ve ziyaretçilerin soğuktan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için çardakların içine pelet sobaları yerleştirirken, açık yerlerini ise şeffaf çadırla kapladı. Böylece çardaklar, kullanıcılar için kış şartlarına uygun hale getirildi.

3 KİLOGRAM PELET YAKLAŞIK 4 SAAT BOYUNCA YANIYOR

Şehrin merkezinde doğayla iç içe zaman geçirme imkanı bulan Başkentliler, kış aylarında da Hacıkadın Kent Ormanı'nda mangal yakmak ve piknik yapmanın keyfini çıkaracak.

1 milyon 480 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kent ormanında bulunan 81 çardaktan 40 tanesi şeffaf çadırla kaplandı. Çardakların 20 tanesine ise özel yapım pelet sobası konuldu. Dumandan zehirlenme riskinin olmadığı, çevre dostu ve odununa göre daha verimli bir yakacak türü olan peletin 3 kilogramı yaklaşık 4 saat boyunca yanarak ısı yayıyor.

Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Hacıkadın Kent Ormanı'nın haftanın her günü açık olduğunu belirten BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, "Kendi üretimimiz olan peletlerin kullanıldığı özel yapım pelet sobalarını mesire alanımızda bulunan çardaklarda kullanıma açtık. Vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha sıcak bir ortamda vakit geçirmeleri için mesire alanımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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